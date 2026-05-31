Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατάει μαχαίρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στη Μάνδρα Αττικής, καθώς ένας άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα μονοκατοικίας και απειλεί να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, περίπου στις 13:10 ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές για άνδρα που βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ και απειλεί να αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας φέρεται να κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ, πιθανότατα πρόκειται για χρήστη ναρκωτικών ουσιών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να αποτρέψουν το μοιραίο.

Στην περιοχή αναμένονται και ειδικοί διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. για να έρθουν σε επαφή μαζί του.