ΗΠΑ: Μετεωρίτης που έτρεχε με 120.000 χιλιόμετρα διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκκωφαντικές εκρήξεις (Bίντεο)

Συναγερμός και έντονη ανησυχία προκλήθηκε στους κατοίκους των βορειοανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ το Σάββατο (30.05), εξαιτίας εκκωφαντικών θορύβων που συνοδεύουν τη διάλυση ενός μετεωρίτη κατά την είσοδό του στην γήινη ατμόσφαιρα, όπως επιβεβαίωσε επίσημα η NASA.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 τοπική ώρα (21:06 ώρα Ελλάδας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#MeteorSighting: Eyewitnesses in New England and @NOAA’s GOES-19 satellite reported a bright fireball on Saturday, May 30, at 2:06 p.m EDT accompanied by a loud noise. The meteor appears to have fragmented at an altitude of 40 miles over northeast MA and southeast NH. The energy…— NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) May 30, 2026

Σε επικοινωνία της με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, Τζένιφερ Ντόρεν, ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την προέλευση του σώματος.

«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν, το ουράνιο σώμα είχε αναπτύξει ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 120.000 χιλιόμετρα την ώρα, προτού τελικά κομματιαστεί σε υψόμετρο περίπου 64 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του εδάφους. 🚨 WOW! Another video of the “explosion” in the Boston area really captures how LOUD the boom was



It’s looking like the cause was a “significant” meteor crashing through the atmosphere and burning up, as indicated by heat signatures via satellite, per @NStewWX



This has not yet… pic.twitter.com/qYhdxN0yDc— Nick Sortor (@nicksortor) May 30, 2026

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της NASA, αναφερόμενη στα αίτια του έντονου θορύβου που συγκλόνισε την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ