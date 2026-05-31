ΗΠΑ: Μετεωρίτης που έτρεχε με 120.000 χιλιόμετρα διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκκωφαντικές εκρήξεις (Bίντεο)
«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ»
Συναγερμός και έντονη ανησυχία προκλήθηκε στους κατοίκους των βορειοανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ το Σάββατο (30.05), εξαιτίας εκκωφαντικών θορύβων που συνοδεύουν τη διάλυση ενός μετεωρίτη κατά την είσοδό του στην γήινη ατμόσφαιρα, όπως επιβεβαίωσε επίσημα η NASA.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 τοπική ώρα (21:06 ώρα Ελλάδας).
Σε επικοινωνία της με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, Τζένιφερ Ντόρεν, ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την προέλευση του σώματος.
«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», ανέφερε.
Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν, το ουράνιο σώμα είχε αναπτύξει ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 120.000 χιλιόμετρα την ώρα, προτού τελικά κομματιαστεί σε υψόμετρο περίπου 64 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της NASA, αναφερόμενη στα αίτια του έντονου θορύβου που συγκλόνισε την περιοχή.
Το φαινόμενο πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες πολίτες να περιγράφουν τη σφοδρότητα των εκρήξεων και να σημειώνουν ότι οι δονήσεις ήταν τόσο ισχυρές που έγιναν αισθητές ακόμα και στο εσωτερικό των κατοικιών τους.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις