Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Σκηνικό χάους στο Παρίσι μετά το τέλος του αγώνα – 416 προσαγωγές και 7 τραυματίες αστυνομικοί (Βίντεο)
Η ένταση είχε αρχίσει πριν τον μεγάλο τελικό
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Παρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31.05), καθώς οι έξαλλοι πανηγυρισμοί για τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη δραματική νίκη της επί της Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι, αμαυρώθηκαν από σοβαρά επεισόδια και άγριες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα, οι γαλλικές αρχές είχαν προχωρήσει σε 416 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 283 πραγματοποιήθηκαν εντός της γαλλικής πρωτεύουσας.
Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην πόλη Αζέν, στα νοτιοδυτικά της χώρας.
Η ατμόσφαιρα στο Παρίσι ηλεκτρίστηκε γρήγορα, καθώς το εορταστικό κλίμα έδωσε τη θέση του σε εστίες έντασης, αναγκάζοντας την Αστυνομία να παρέμβει δυναμικά.
Στους δρόμους της πόλης στήθηκαν αυτοσχέδια οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ενώ καταγράφηκαν σφοδρές συμπλοκές σώμα με σώμα.
Παράλυση των συγκοινωνιών και πολιτικές αντιδράσεις
H κλιμάκωση της βίας ανάγκασε τον φορέα συγκοινωνιών της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς (IDF Mobilites) να προχωρήσει στην πλήρη απόσυρση όλων των λεωφορείων και των τραμ.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των μαζικών ανεξέλεγκτων συγκεντρώσεων, με πρωταρχικό στόχο την προστασία των επιβατών και του προσωπικού.
Στην Place de la Republique, οι ειδικές μονάδες καταστολής (CRS) πραγματοποίησαν διαδοχικές εφόδους για να απωθήσουν το πλήθος, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από νεαρούς, προς το Boulevard Voltaire και την Place de la Nation.
Η νύχτα σημαδεύτηκε από συνεχή ρίψη φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, συνθέτοντας την εικόνα μιας πόλης εκτός ελέγχου.
Τα έκτροπα προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία άσκησε δριμεία κριτική μέσω δήλωσής της.
«Μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία οι πολίτες αισθάνονται την ανάγκη να κλειστούν στα σπίτια τους το βράδυ ενός θριάμβου για να γλυτώσουν από τη βία».
Προηγήθηκαν πανηγυρισμοί
Λίγες ώρες νωρίτερα, το σκηνικό ήταν τελείως διαφορετικό, με χιλιάδες οπαδούς να γιορτάζουν με καπνογόνα και πυρσούς στους δρόμους του Παρισιού, σε εικόνες που έκαναν άμεσα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν η κατάσταση εκτραχυνθεί.
