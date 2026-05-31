Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Σκηνικό χάους στο Παρίσι μετά το τέλος του αγώνα – 416 προσαγωγές και 7 τραυματίες αστυνομικοί (Βίντεο)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Παρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31.05), καθώς οι έξαλλοι πανηγυρισμοί για τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη δραματική νίκη της επί της Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι, αμαυρώθηκαν από σοβαρά επεισόδια και άγριες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα, οι γαλλικές αρχές είχαν προχωρήσει σε 416 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 283 πραγματοποιήθηκαν εντός της γαλλικής πρωτεύουσας.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην πόλη Αζέν, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Η ατμόσφαιρα στο Παρίσι ηλεκτρίστηκε γρήγορα, καθώς το εορταστικό κλίμα έδωσε τη θέση του σε εστίες έντασης, αναγκάζοντας την Αστυνομία να παρέμβει δυναμικά.

Στους δρόμους της πόλης στήθηκαν αυτοσχέδια οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ενώ καταγράφηκαν σφοδρές συμπλοκές σώμα με σώμα.

Migrants attacking firemen with fireworks in Paris tonight



🇫🇷 pic.twitter.com/FiW53f8Tcm— Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026

This is Paris tonight



🇫🇷 pic.twitter.com/4rOJb4oV1l— Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026

Des CRS chargent des jeunes après la dégradation d'un abribus sur les Champs-Élysées, lors de la deuxième période de la finale de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG. pic.twitter.com/wqF1o9waLH May 30, 2026

Paris (May 30) — Rioters started fires in the street to celebrate Paris Saint-Germain winning the soccer Champions League. pic.twitter.com/5w5PMqy43f— Andy Ngo (@MrAndyNgo) May 30, 2026

Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną odsłonę Ligi Mistrzów.



Pora więc na świętowanie, czyli coroczną tradycję:



– Palenia śmietników

– Palenia samochodów

– Bezpośrednich starć z policją

– Napadów rabunkowych

– Niszczenia centrum Paryża



A w telewizji dalej będą nam wmawiać, że… pic.twitter.com/EIQ9QsjIlP May 30, 2026

Παράλυση των συγκοινωνιών και πολιτικές αντιδράσεις

H κλιμάκωση της βίας ανάγκασε τον φορέα συγκοινωνιών της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς (IDF Mobilites) να προχωρήσει στην πλήρη απόσυρση όλων των λεωφορείων και των τραμ.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των μαζικών ανεξέλεγκτων συγκεντρώσεων, με πρωταρχικό στόχο την προστασία των επιβατών και του προσωπικού.

Des « supporters » du PSG ont lancé une véritable charge collective contre les forces de l’ordre pour tenter de libérer un interpellé aux abords du Parc des Princes.



les commerçants barricadés et les riverains terrorisés vont trouver la nuit longue #PSGARS #PSG pic.twitter.com/p35AF2hRCG May 30, 2026

Intervention de la police avec nombreux coups de matraque pour disperser un groupe de supporters près du Parc des Princes.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/PBQZlELxhN— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

🇫🇷 ⚽️ CHAMPS-ÉLYSÉES EN FEU : LA VICTOIRE DU PSG TOURNE AU CHAOS



Le PSG vient de remporter la Ligue des Champions 2026 face à Arsenal, mais à Paris, la liesse a rapidement viré à l’émeute.



#PSGARS #PSG #Arsenal pic.twitter.com/8VysOgH3Wl— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 30, 2026

Στην Place de la Republique, οι ειδικές μονάδες καταστολής (CRS) πραγματοποίησαν διαδοχικές εφόδους για να απωθήσουν το πλήθος, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από νεαρούς, προς το Boulevard Voltaire και την Place de la Nation. Des barricades commencent à être dressées à l'aide de vélos dans les rues près du Parc des Princes à Paris.



Multiple intervention de la BRAV-M.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/K0aMYS2KQP— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Η νύχτα σημαδεύτηκε από συνεχή ρίψη φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, συνθέτοντας την εικόνα μιας πόλης εκτός ελέγχου.

Τα έκτροπα προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία άσκησε δριμεία κριτική μέσω δήλωσής της.

«Μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία οι πολίτες αισθάνονται την ανάγκη να κλειστούν στα σπίτια τους το βράδυ ενός θριάμβου για να γλυτώσουν από τη βία».

Προηγήθηκαν πανηγυρισμοί