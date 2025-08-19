Ουκρανικό: Εγγυήσεις ασφαλείας συζήτησε η «Συμμαχία των Προθύμων»- Επί τάπητος νέες κυρώσεις στη Μόσχα

Η επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας που χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία ήταν τα ζητήματα που απασχόλησαν την τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας. The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.



The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.



Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Βρετανία: Επί τάπητος η επιβολή νέων κυρώσεων στον Πούτιν

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων για να αυξήσουν την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, που συναντήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα, συμφώνησε στο ότι οι ομάδες σχεδιασμού τους θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ τις ερχόμενες μέρες για να προωθήσουν τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης σχέδια για «την προετοιμασία της ανάπτυξης δύναμης διαβεβαίωσης εάν οι εχθροπραξίες τερματισθούν», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση –μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων– στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», πρόσθεσε ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Good talks with leaders in D.C. yesterday.



We achieved two important outcomes that move us closer to a just peace in Ukraine and greater security in Europe. pic.twitter.com/Kx2PiJ5wPz — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 19, 2025

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ενθαρρυνθεί αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αν και η έκταση της οποιασδήποτε βοήθειας δεν ήταν άμεσα σαφής.