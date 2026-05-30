Βλαντίμιρ Πούτιν: Θέλει να γίνει αθάνατος – Το πρόγραμμα 26 δισ. για κρυοσυντήρηση και 3D εκτύπωση οργάνων

Η «μάχη» ενάντια στον χρόνο και τη γήρανση παύει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των δισεκατομμυρίων της αμερικανικής τεχνολογικής ελίτ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναδεικνύει την αναζήτηση της μακροζωίας σε ζήτημα εθνικής στρατηγικής, εγκρίνοντας ένα κολοσσιαίο κρατικό πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία περιλαμβάνει από πρωτοποριακές γενετικές θεραπείες και κρυοθεραπεία, μέχρι τρισδιάστατη βιοεκτύπωση οργάνων και μεταμοσχεύσεις από γενετικά τροποποιημένα ζώα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της The Wall Street Journal, το πρόγραμμα με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας», το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα από τη Μόσχα το 2024, αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα επιστημονικά στοιχήματα του Κρεμλίνου.

Βασικός του στόχος είναι η καταπολέμηση της βιολογικής φθοράς και η αύξηση του προσδοκίμου ζωής του ρωσικού πληθυσμού μέσω της βιοτεχνολογίας.

Το προσωπικό ενδιαφέρον του Ρώσου ηγέτη για το αντικείμενο είχε γίνει εμφανές και στο παρελθόν, όταν ένα «ανοιχτό» μικρόφωνο κατέγραψε μια ιδιωτική συνομιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.

Τότε, ο Πούτιν είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η τεχνολογική εξέλιξη στην αντικατάσταση οργάνων θα μπορούσε στο μέλλον να αγγίξει ακόμα και την «αθανασία», μια πεποίθηση που φαίνεται να μετουσιώνεται πλέον στα ερευνητικά κονδύλια της Μόσχας.

Ιστοί σε 3D εκτυπωτές και «μίνι γουρούνια»

Στο επίκεντρο της ρωσικής επιστημονικής έρευνας βρίσκονται δύο επαναστατικές μέθοδοι:

Βιοεκτύπωση (Bioprinting): Η τρισδιάστατη δημιουργία ζωντανών ιστών και οργάνων στο εργαστήριο, με τη χρήση ανθρώπινων κυττάρων ως «μελάνι».

Ξενομεταμόσχευση: Η καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων μέσα σε γενετικά συμβατά «μίνι γουρούνια», με σκοπό τη μελλοντική μεταμόσχευσή τους σε ασθενείς.

Ρώσοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη σημειώσει τις πρώτες επιτυχίες, αναπαράγοντας ανθρώπινο χόνδρο και τον θυρεοειδή αδένα ενός ποντικιού.

Ο απώτερος σχεδιασμός προβλέπει τη δυνατότητα πλήρους αντικατάστασης ανθρώπινων οργάνων μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Γονιδιακές θεραπείες και το στενό περιβάλλον του Πούτιν

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Επιστήμης της Ρωσίας επενδύει σε γονιδιακές παρεμβάσεις που υπόσχονται να επιβραδύνουν τη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια από τις πιο ελπιδοφόρες ιατρικές κατευθύνσεις των επόμενων ετών.

Στην κορυφή της πυραμίδας του εγχειρήματος βρίσκονται πρόσωπα απόλυτης εμπιστοσύνης του Ρώσου προέδρου. Μεταξύ αυτών, η κόρη του, Μαρία Βοροντσόβα, η οποία ως ενδοκρινολόγος έχει ενεργό ρόλο στα κρατικά προγράμματα γενετικής, αλλά και ο στενός του σύμμαχος, φυσικός Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, επικεφαλής του φημισμένου Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ.

Η απομόνωση της Μόσχας και ο επιστημονικός σκεπτικισμός

Παρά τις εντυπωσιακές εξαγγελίες, η διεθνής επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα με έντονο σκεπτικισμό. Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα των ρωσικών ερευνών δεν έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους (peer-review), καθιστώντας αδύνατη την ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους.

Επιπλέον, αναλυτές τονίζουν ότι οι δυτικές κυρώσεις έχουν οδηγήσει σε επιστημονική απομόνωση τη Ρωσία, περιορίζοντας δραματικά τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας με κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Δύσης. Παρά τα εμπόδια αυτά, το Κρεμλίνο εμμένει στη στρατηγική του, διοχετεύοντας τεράστιους πόρους στη βιοτεχνολογία.

Για τον 73χρονο Βλαντίμιρ Πούτιν, η αναζήτηση της επιμήκυνσης της ζωής μοιάζει πλέον με μια προσωπική και πολιτική αποστολή, άρρηκτα συνδεδεμένη με το όραμά του για τη γεωπολιτική και επιστημονική ισχύ της Ρωσίας στο μέλλον.