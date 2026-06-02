Βλάντιμιρ Πούτιν: Πλήρωνε νταντάδες από Γερμανία και Βρετανία για να μεγαλώσει τους δύο κρυφούς γιους του

Λεπτομέρειες για την ανατροφή των παιδιών που ο Βλάντιμιρ Πούτιν απέκτησε κρυφά με την Αλίνα Καμπάεβα φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι The Times.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατάβαλλε παχυλούς μισθούς σε νταντάδες και παιδαγωγούς από την Βρετανία και την Γερμανία για να μεγαλώσει τους δύο γιους του. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί “προδότες” όσους αναζητούν πρότυπα στον δυτικό τρόπο ζωής όμως φαίνεται να εμπιστεύεται άτομα από την Δύση για την ανατροφή των παιδιών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νταντάδες και δάσκαλοι από τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αφρική πληρώθηκαν αδρά για να βρεθούν δίπλα στα παιδιά του Ρώσου προέδρου.

Επίσημα ο Πούτιν έχει δύο ενήλικες κόρες που απέκτησε από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα Πούτινα. Ο γάμος τους έληξε το 2014. Έκτοτε ο Ρώσος πρόεδρος είναι κοινό μυστικό ότι έχει σχέση με την Αλίνα Καμπάεβα, πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, με την οποία φέρεται να απέκτησε δύο γιους, τον Βλαντίμιρ Τζούνιορ, ο οποίος είναι σήμερα 6 ή 7 ετών, και τον Ιβάν, ο οποίος είναι 11 ετών.

Τα δύο αγόρια διαμένουν στην αυστηρά φρουρούμενη έπαυλη του πατέρα τους κοντά στη λίμνη Βαλντάι, στα βορειοδυτικά της Μόσχας. Για την ανατροφή των αγοριών εργάζονται τουλάχιστον 20 ξένες γκουβερνάντες, δάσκαλοι και άλλοι φροντιστές, σύμφωνα με έγγραφα και αλληλογραφία που επικαλείται η Systema που χρησμοδοτείται από τις ΗΠΑ.

Ούτε ο Πούτιν ούτε η Καμπάεβα κατονομάζονται στις συμβάσεις ή σε άλλα έγγραφα. Ωστόσο, κατά την Systema, που υποστηρίζει ότι έχει λάβει «εξαντλητικά μέτρα» για την επαλήθευση των πληροφοριών, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έγγραφα αναφέρονται στους γιους του Ρώσου ηγέτη.

Οι μηνιαίοι μισθοί για τις γκουβερνάντες ανέρχονται σε 167.000 ρούβλια (1965 ευρώ), αλλά οι υπάλληλοι λαμβάνουν επίσης μπόνους και πληρωμές σε μετρητά. Κάποιες αμείβονταν έως και 6.935 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με έγγραφα.

Οι γκουβερνάντες των αγοριών αναφέρονται επίσημα ως «κορυφαίες μεταφράστριες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυστηροί περιορισμοί

Ταυτόχρονα, ο Πούτιν φέρεται να έχει θέσει αυστηρούς περιορισμούς στα άτομα που απασχολεί στην κατοικία του στη λίμνη Βαλντάι για την φροντίδα των παιδιών του.

«Ποτέ μην επιβάλλετε τις θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στο παιδί», αναφέρεται σε ένα συμβόλαιο. «Μην θίγετε θέματα που σχετίζονται με σεξουαλικές σχέσεις ή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε τον εργοδότη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι διαμένουν στις εγκαταστάσεις της εξοχικής κατοικίας του Πούτιν και υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.

Είναι επίσης υποχρεωμένοι να δίνουν καθημερινά αναφορές.