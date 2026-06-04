Λεμεσός: Δεκάδες καλεσμένοι με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης σε γαμήλια δεξίωση – Στο νοσοκομείο 18 άτομα

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σημειώθηκε σε γαμήλια δεξίωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό, με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στην Κύπρο να διεξάγουν έρευνα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το philenews.com, περισσότερα από 70 άτομα που ήταν καλεσμένα στον γάμο, παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Ειδικότερα, 39 καλεσμένοι από τη Λεμεσό εμφάνισαν συμπτώματα, 15 εκ των οποίων νοσηλεύτηκαν, ανάμεσα τους και παιδιά. Από την Πάφο παρουσίασαν συμπτώματα 35 καλεσμένοι, από τους οποίους τρία άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

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Όλα τα άτομα που αρρώστησαν παρευρέθηκαν στη γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, ενώ όπως αναφέρει ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας Κύπρου, Ηρόδοτος Ηροδότου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που ελήφθησαν.

Επίσης γίνονται συζητήσεις με πρόσωπα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, ενώ επικοινώνησαν και με το ζευγάρι, το οποίο τους ενημέρωσε ότι περίπου 50 άτομα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα από την πρώτη στιγμή.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο υποθέσεων.