Στα… χαρτιά η εκεχειρία στον Λίβανο – Την απορρίπτει η Χεζμπολάχ, συνεχίζει να χτυπά το Ισραήλ

Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος, υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι ενημέρωσε «επίσημα τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν για την απόρριψη της συμφωνίας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου».

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Η οργάνωση προσθέτει πως «θεωρεί την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων, τις προσπάθειες ανασυγκρότησης και την απελευθέρωση των λιβανέζων κρατουμένων» ως «απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία».

Σημειώνεται πως η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν συμμετείχε στις συνομιλίες της κυβέρνησης του Λιβάνου με το Ισραήλ στις ΗΠΑ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες κατά ισραηλινών στρατευμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες και πως θα συνεχίζει να πολεμά μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή κατοχή στο λιβανέζικο έδαφος.

Οι κάτοικοι του Λιβάνου εν τω μεταξύ έχουν ενημερωθεί να μην μετακινούνται νότια του ποταμού Ζαχράνι, καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ.

Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση από τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αβιτσάι Αντράι ο οποίος είπε ότι «οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές που βρίσκονται στα χωριά σας και σε κοντινή απόσταση» είναι οι στόχοι.

«Όποιος κατευθύνεται νότια θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του», πρόσθεσε, ενόψει της επέκτασης της περιοχής μάχης στο νότιο Λίβανο από το Ισραήλ. Αρκετές ώρες πριν από την προειδοποίηση του Αντράι, το Ισραήλ και ο Λίβανος είχαν συμφωνήσει στη νέα εκεχειρία.

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Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός ενώ λίγο αργότερα και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στον νότο, με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει «να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» ενώ έχει «ελευθερία δράσης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και ισραηλινού εδάφους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κατς.

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Από την πλευρα του, ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε σήμερα «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

«Η κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο είναι ένα σοβαρό λάθος και μια αυταπάτη συμβούλων οι οποίοι παρασύρουν τον πρωθυπουργό (Μπενιαμίν Νετανιάχου) σε κακές αποφάσεις», έγραψε ο υπουργός στο X.

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Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, λιβανικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.