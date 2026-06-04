Γαλλία: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna – Συνελήφθη πατέρας φίλης της με 3 καταγγελίες για βιασμό

Σε κατάσταση πανικού βρίσκεται η Γαλλία από την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna, καθώς η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε θρίλερ με σοβαρές ποινικές προεκτάσεις.

Στις 29 Μαΐου χάθηκε το κορίτσι, το οποίο εθεάθη τελευταία φορά να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του πατέρα μιας φίλης της. Όπως αποκαλύφθηκε, ο συγκεκριμένος άνδρας έχει κατηγορηθεί για βιασμό δύο μικρών κοριτσιών, επίσης φίλων της κόρης του.

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Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της Lyhanna, στις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί και εθελοντές. Το ανήλικο παιδί δεν έχει βρεθεί παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, ενώ εξετάζονται αντικείμενα και ίχνη που εντοπίστηκαν στην περιοχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Ο ύποπτος γνώριζε την οικογένεια της μικρής καθώς ήταν πατέρας φίλης της, κάτι που του επέτρεπε πρόσβαση στο παιδί. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν προηγούμενες επαφές μαζί της, ενώ ήταν γνωστή η σχέση του με το οικογενειακό περιβάλλον.

Δικαστικές πηγές της Γαλλίας ανέφεραν ότι ο 41χρονος τελεί υπό διερεύνηση και για παλαιότερες καταγγελίες σε βάρος ανηλίκων, κάτι που εντείνει την ανησυχία για πιθανή αδράνεια των αρχών.

Δεν έχουν αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες

Αμέσως μετά την εξαφάνιση της Lyhana στις 29 Μαΐου ξεκίνησαν οι έρευνες, ενώ την Κυριακή (31/05) πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περίπου 280 ατόμων, χωρίς ωστόσο να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Στην ευρύτερη περιοχή έχει επεκτείνει η αστυνομία τις έρευνες, ενώ έχει ξεκινήσει και επίσημη δικαστική διαδικασία για την υποθεση.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 41χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχών και κρίθηκε προφυλακιστέος χωρίς να απολογηθεί κατά την ανάκριση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

«Μου είπε ότι την γαργαλούσε»

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες που μίλησαν στα γαλλικά μέσα, στο παρελθόν η Lyhanna είχε επισκεφθεί το σπίτι του υπόπτου για ένα παιδικό sleepover. Έπειτα από εκείνη την επίσκεψη, η οικογένεια της φέρεται να διέκοψε κάθε επαφή μαζί του λόγω ανησυχιών για τη συμπεριφορά του.

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Η μητέρα της 11χρονης δήλωσε: «Μου είπε ότι την γαργαλούσε. (…) Της είπα ότι δεν ήθελα πλέον ούτε να του μιλάει ούτε να τον βλέπει».

Σημειώνεται ότι ο 41χρονος είχε απομακρυνθεί από σχολικό περιβάλλον έπειτα από καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά προς μαθήτρια και είχε απασχολήσει τις αρχές για πιεστικά μηνύματα μέσω social media. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν και σοβαρές καταγγελίες που είχαν κατατεθεί το 2025 και βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.

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Δικαστικές πηγές επιβεβαίωσαν στο AFP ότι ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς ερευνάται για καταγγελία βιασμού 10χρονης που υποβλήθηκε το 2025. Ο εισαγγελέας της Τουλούζης, Νταβίντ Σαρμάτζ, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία κατατέθηκε στις 22 Αυγούστου 2025.

Επικρίσεις στην γαλλική δικαιοσύνη

Σφοδρές επικρίσεις δέχεται η γαλλική δικαιοσύνη έπειτα από την εξαφάνιση της Lyhanna, διότι αποκαλύφθηκε ότι σε βάρος του 41χρονου εκκρεμούσαν τέσσερις καταγγελίες, εκ των οποίων ορισμένες αφορούσαν βιασμό ανηλίκων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ανάκριση για διάστημα εννέα μηνών.

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Το χρονικό των τεσσάρων καταγγελιών (2017–2025):

Δεκέμβριος 2017: Καταγγελία μητέρας 17χρονης για σχέση με τον κατηγορούμενο. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

2022: Μήνυση γονέων 9χρονης για βιασμό. Δύο χρόνια αργότερα, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Αύγουστος 2025: Νέα μήνυση από την οικογένεια της 12χρονης Ρόζα, συναθλήτριας των παιδιών του υπόπτου.

Σεπτέμβριος 2025: Καταγγελία για βιασμό 10χρονης, με ιατροδικαστικά ευρήματα συμβατά με την πράξη.

Το γεγονός ότι δέκα μήνες μετά την καταγγελία της 12χρονης Ρόζα δεν είχε υπάρξει καμία εξέλιξη, έχει προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη και στους συγγενείς της Lyhanna. Η καθυστέρηση θεωρείται καθοριστική, καθώς ο ύποπτος παρέμενε ελεύθερος μέχρι την εξαφάνιση του παιδιού.

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Η οικογένεια της 11χρονης ζητά απεγνωσμένα να βρεθεί το παιδί και να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στη γαλλική κοινωνία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε ώρα που περνά αυξάνει την αγωνία για την τύχη της μικρής Lyhanna.