Τηλεδιάσκεψη των “27” με Κόστα και Φον ντερ Λάιεν για την Ουκρανία – “Μαζί με τις ΗΠΑ, θα εργαστούμε για διαρκή ειρήνη”

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη έχουν αυτή την ώρα οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην τηλεδιάσκεψη, που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, συμμετέχει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγραψε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σταθερά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία υπήρξε — και θα παραμείνει — στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία». The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.



The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.



Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».