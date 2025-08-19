Τηλεδιάσκεψη των “27” με Κόστα και Φον ντερ Λάιεν για την Ουκρανία – “Μαζί με τις ΗΠΑ, θα εργαστούμε για διαρκή ειρήνη”
Συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη έχουν αυτή την ώρα οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Στην τηλεδιάσκεψη, που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, συμμετέχει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγραψε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σταθερά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία υπήρξε — και θα παραμείνει — στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία».
Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις