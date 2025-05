Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη.

⚡️ First footage from the talks in Istanbul



Delegations from the US, Turkey, and Ukraine seen at the table. pic.twitter.com/qGxPNFgL7y — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Στις συνομιλίες παρευρέθηκαν επίσης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών MIT, Ιμπραήμ Καλίν.

Στις πρώτες διαρροές από την έκβαση των συνομιλιών ουκρανικές πηγές δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters ότι η ρωσική πλευρά απαίτησε από την ουκρανική να παραχωρήσει νέα εδάφη. Ουκρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» αυτές τις απαιτήσεις που στόχο είχαν τον εκτροχιασμό των διαπραγματεύσεων.

«Οι Ρώσοι εκπρόσωποι προβάλλουν απαράδεκτες απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα όσα συζητήθηκαν πριν από τη συνάντηση», συμπεριλαμβανομένης «της αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από μεγάλα τμήματα του ουκρανικού εδάφους που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, ώστε να επιτευχθεί εκεχειρία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διπλωματική πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC οι συμμετέχοντες και από τις δυο πλευρές δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία όταν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στην αίθουσα. Οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη και στη μέση βρίσκονται οι Τούρκοι με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

⚡⚡JUST IN: FIRST FOOTAGE FROM UKRAINE–RUSSIA TALKS IN ISTANBUL



Turkish Foreign Minister Fidan stated that this is a critical moment in efforts to resolve the war in Ukraine.



Meanwhile, Axios reports — citing sources — that the Russian delegation will not remain in Istanbul… pic.twitter.com/GMOcUanZpx May 16, 2025

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ειρήνη. Προσπαθούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο. Η φιλοξενία των αντιπροσωπειών αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συνάντηση των ηγετών», δήλωσε ο Φιντάν.

⚡️JUST IN: Ukrainian, US and Turkish delegations begin talks – Russians not invited to meeting with Rubio



The footage shows the U.S. Secretary of State alongside members of the Ukrainian delegation and the Turkish Foreign Minister. pic.twitter.com/bmoQsHhBwc — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είχε διάρκεια μίας ώρας και δέκα λεπτά ενώ τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε αυτήν που θα ακολουθήσει και θα συμμετάσχουν οι αντιπροσωπείες Ρωσίας, Ουκρανίας αλλά και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπούν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ. Την Τουρκία ο Χακάν Φιντάν και ο Ιμπραήμ Καλίν, ενώ, την Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σίμπιχα, ο υπουργός Άμυνας Ουμέροφ και ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γέρμακ.

Ζελένσκι: «Η εκεχειρία είναι η ύψιστη προτεραιότητα του Κιέβου στις συνομιλίες με τη Ρωσία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη είναι να εξασφαλίσει μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση για μελλοντικές συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα, ο Ζελένσκι δήλωσε σε άλλους ηγέτες ότι είναι επίσης αναγκαίο να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή Ουκρανόπουλων από τη Ρωσία.

«Η νούμερο ένα προτεραιότητά μας είναι μια πλήρης, άνευ όρων και ειλικρινής κατάπαυση του πυρός. Αυτό πρέπει να συμβεί αμέσως για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για διπλωματία», τόνισε.

«Και αν οι Ρώσοι αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν σε αυτό, σε μια κατάπαυση του πυρός… τότε θα είναι 100% ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν συνεχίζει να υπονομεύει τη διπλωματία», είπε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Παράλληλα, κάλεσε σε «ισχυρή αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης.

⚡️ A meeting between representatives of Turkey, the US, and Ukraine has concluded in Istanbul



The photo shows moments of informal conversation between Fidan, Rubio, Yermak, and Umerov. pic.twitter.com/5izN6TVmfh — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

«Αν αποδειχθεί ότι η ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται εκεί μόνο για μόνο για τους τύπους και δεν μπορεί να πετύχει κανένα αποτέλεσμα σήμερα, τότε ο κόσμος θα πρέπει να απαντήσει».

«Πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντίδραση, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη λύπη του ότι ο Πούτιν «φοβήθηκε» να μεταβεί στην Τουρκία.

Άνευ όρων εκεχειρία ζητά το Κίεβο

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ηγείται της αντιπροσωπείας του Κιέβου για τις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε νωρίτερα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για «άμεσες διαπραγματεύσεις στο υψηλότερο επίπεδο» και «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ουμέροφ ανέφερε ότι η Ουκρανία συντόνισε τη στάση της με τους βασικούς συμμάχους της – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας – πριν από τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια προσπάθεια «να βρεθούν πραγματικοί τρόποι για την επίτευξη μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης».

«Η ειρήνη είναι δυνατή μόνο αν η Ρωσία δείξει ετοιμότητα για συγκεκριμένες ενέργειες», δήλωσε ο Ουμέροφ, περιγράφοντας τα αιτήματά του, τα οποία περιλαμβάνουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες», την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που απελάθηκαν με τη βία και την ανταλλαγή κρατουμένων με βάση τη φόρμουλα «όλοι για όλους».

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε, «και δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξή της».

Τραμπ: «Θα συναντηθώ με τον Πούτιν μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε»

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας από τα Εμιράτα, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μόλις αυτή η συνάντηση γίνει δυνατόν να οργανωθεί.

«Θα συναντηθώ με τον Πούτιν μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

'I will meet Putin as soon as we can set it up'



US President Donald Trump addresses the Ukraine-Russia war as he comes to the end of his Middle East tour.https://t.co/no96UwTFGj



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/aS4ITdeHZu — Sky News (@SkyNews) May 16, 2025

Το Κρεμλίνο απαντώντας στον Τραμπ σημείωσε ότι η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του προέδρου των ΗΠΑ είναι απαραίτητη, αλλά απαιτεί σημαντική προετοιμασία και πρέπει να φέρει αποτελέσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2025: “Για την Ελλάδα μας” – Η ανάρτηση της Klavdia μετά την πρόκριση-θρίλερ στον τελικό

“Γαλάζια Σημαία”: Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα – Ποιος νομός έχει τις περισσότερες καθαρές ακτές