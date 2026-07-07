Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 9 αγνοούμενοι από τις φονικές καταιγίδες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (βίντεο)

Σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στοίχισαν τη ζωή οι σφοδρές καταιγίδες στην Κίνα, που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της γιγαντιαίας χώρας της Ασίας.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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Στη Χουμπέι (κεντρικά), η οποία επλήγη από «καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους», οι αρχές έκαναν λόγο για 11 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται στην Γκουαγκσί (νότια), όπου σημειώθηκαν ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες και όπου πάνω από 50.000 πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα να «γίνει το παν» στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται μετά τη βιβλική καταστροφή, που εξώθησε τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Ο κ. Σι υπογράμμισε ότι είναι «ανάγκη να γίνει το παν για να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV. HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.



Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/Ty1Bi1JpBI— GeoPanda (@Geotactix) July 6, 2026 China: Record-breaking floods hit Nanning, Guangxi, after Typhoon Maysak dumped 745.7 mm of rain in 24 hours (July 5–6). Three reservoir dams reportedly breached, flooding downstream villages and towns. #China #Floods #TyphoonMaysak pic.twitter.com/oZaRDhIKWh ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 6, 2026

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα προοδευτικά θα χειροτερεύει, καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται εξαιτίας των εκπομπών αερίων που οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων.

Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη· ωστόσο η δεύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κι εκφράζει τη φιλοδοξία να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.