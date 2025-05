Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (16/5) ότι «θα δει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν «μόλις γίνει δυνατή η οργάνωση» μίας συνάντησης, αλλά διευκρίνισε ότι αυτό που θα κάνει άμεσα είναι να επιστρέψει στη Ουάσινγκτον.

«Θα το έκανα, θα ήμουν έτοιμος να φύγω από δω και να πάω», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

