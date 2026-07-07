Σάκης Κατσούλης: Έπεσε θύμα κλοπής μαζί με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη 

Θύματα κλοπής έπεσαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, όπως γνωστοποίησαν στους διαδικτυακούς τους ακολούθους.

Συγκεκριμένα, ο νικητής του Survivor και επιχειρηματίας δημοσίευσε βίντεο στα Instagram Stories, μέσα από τα οποία έκανε γνωστό ότι άγνωστος άνδρας αφαίρεσε έναν αυτόματο πωλητή από την αποθήκη της επιχείρησής τους. Όπως εξήγησε, στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες, ώστε τα μηχανήματα να είναι έτοιμα πριν τοποθετηθούν στα νέα σημεία.

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«Χθες μέσα στη μέρα πληροφορηθήκαμε ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Έχουμε μια αποθήκη που πηγαίνουμε τους αυτόματους πωλητές, τους αλλάζουμε χρώμα, βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, τα τάμπλετ και γενικά όλη αυτή τη διαδικασία για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν στα νέα σημεία», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο δράστης κατάφερε να απομακρύνει ένα ολόκληρο μηχάνημα μεγάλης αξίας, ενώ έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει μαζί του.

«Την Κυριακή, γύρω στις 18:30 το απόγευμα, ένας κύριος, τον οποίο θα δείξω σε επόμενο story μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας», είπε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.