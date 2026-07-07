Η γερουσιαστής από την Παραγουάη με το ρατσιστικό σχόλιο για τον Εμπαπέ τον απειλεί με “νομικές ενέργειες” – Το χρονικό της κόντρας

Μαίνεται η κόντρα ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τη γερουσιαστή από την Παραγουάη, μετά την οργισμένη απάντηση του Γάλλου ποδοσφαιριστή για το ρατσιστικό σχόλιο που δέχτηκε από εκείνη.

Σε επιστολή προς τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας, η Σελέστε Αμαρίγια αν και αναφέρει ότι έχει μετανιώσει «που χρησιμοποίησα τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια δέχομαι επειδή είμαι μιγάδα και Λατινοαμερικανή», απαιτεί από τον Κιλιάν Εμπαπέ συγγνώμη γιατί στην απάντησή του στις προσβολές που δέχθηκε έγραψε ότι είναι «αξιοθρήνητη και ανάξια του αξιώματος που κατέχει».

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Η ίδια απειλεί, επίσης, τον Γάλλο ποδοσφαιριστή με «νομικές ενέργειες για έμφυλη βία» ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι το πρόβλημα της δεν είναι η Γαλλία αλλά η «αλαζονεία και η περιφρόνηση» του Εμπαπέ αναφερόμενη σε δήλωσή του ότι «αν πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στα σκ@@@, θα το κάνουμε» καθώς, όπως γράφει, «δεν είμαστε χαζοί. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι τα “σκ@@@” ήταν η ομάδα της Παραγουάης, δηλαδή εμείς όλοι». https://t.co/w5e3apJ968 pic.twitter.com/xOqmRlwcio— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 7, 2026

Σύμφωνα με τη Αμαρίγια, «είμαι γερουσιάστρια και δεν γνωρίζω αν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του αξιώματός μου. Ποιος είσαι εσύ ώστε να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη, ενώ δεν με γνωρίζεις καν; Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία. Πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που έφτασε στη θέση της μέσω της λαϊκής ψήφου. Ακριβώς επειδή με περιφρονείς επειδή είμαι γυναίκα, δεν επιτίθεσαι στο χρώμα μου, ούτε στις προσωπικές μου προτιμήσεις. Επιτίθεσαι στην ιδιότητά μου ως γυναίκας και στην πολιτική μου θέση. Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία».

Λίγες ώρες πριν τη ανοιχτή επιστολή της Αμαρίγιο, η κυβέρνηση της Παραγουάης εξέδωσε ανακοίνωση για τις προσβολές της προς τον Κιλιάν Εμπαπέ, εκφράζοντας «βαθιά λύπη» και «καταδίκη» για τις δηλώσεις της κάνοντας λόγο για «προσωπικές απόψεις. pic.twitter.com/MQV0xk0Sgn— Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) July 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Αμαρίγιο είχε προβεί σε ρατσιστικά σχόλια σε βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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«Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες. Έπρεπε να του δείξεις το μεσαίο δάχτυλο, Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. Γενικός Διευθυντής Παραγουάης). Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδύ χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου», είχε γράψει σε ανάρτησή της. Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 5, 2026

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας είχε απαντήσει ως εξής:

«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή τη χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».

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«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε και κατέληξε:

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».

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Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Θέση για το περιστατικό πήρε και η γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που χαρακτήρισε τις δηώσεις της Αμαρίγια «άσχετες και απαράδεκτες».