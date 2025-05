Συνεχίζονται οι κρίσιμες επαφές στην Κωνσταντινούπολη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αν και όχι σε υψηλό επίπεδο και όχι με υψηλές προσδοκίες.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας, Τουρκίας στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ. Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που κάθονται στο ίδιο τραπέζι Ουκρανοί και Ρώσοι για απευθείας συνομιλίες, γεγονός που από μόνο του έχει μεγάλη σημασία.

Δείτε LIVE εικόνα από το σημείο:

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ηγείται της αντιπροσωπείας του Κιέβου για τις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε νωρίτερα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για «άμεσες διαπραγματεύσεις στο υψηλότερο επίπεδο» και «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».



Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ουμέροφ ανέφερε ότι η Ουκρανία συντόνισε τη στάση της με τους βασικούς συμμάχους της – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας – πριν από τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια προσπάθεια «να βρεθούν πραγματικοί τρόποι για την επίτευξη μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης».



«Η ειρήνη είναι δυνατή μόνο αν η Ρωσία δείξει ετοιμότητα για συγκεκριμένες ενέργειες», δήλωσε ο Ουμέροφ, περιγράφοντας τα αιτήματά του, τα οποία περιλαμβάνουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες», την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που απελάθηκαν με τη βία και την ανταλλαγή κρατουμένων με βάση τη φόρμουλα «όλοι για όλους».



«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε, «και δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξή της».

Την ίδια ώρα, κλιμακώνεται το παρασκήνιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις, ζητώντας ξαφνικά κατ’ ιδίαν συνάντηση με την ουκρανική αποστολή —χωρίς την παρουσία της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει διπλωματική πηγή της ουκρανικής πλευράς, η απαίτηση αυτή αποτελεί «ακόμη ένα σημάδι» ότι η Μόσχα δεν έχει έρθει για ουσιαστική διαπραγμάτευση, αλλά για να καθυστερήσει τις εξελίξεις.

«Ήρθαμε για μια σοβαρή συζήτηση, ενώ οι Ρώσοι προβάλλουν απαιτήσεις και όρους. Αυτό μας κάνει να αμφισβητούμε εάν τους έστειλε ο Πούτιν για να λύσουν προβλήματα ή απλώς για να καθυστερήσουν τη διαδικασία», ανέφερε η πηγή υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η άρνηση της Μόσχας να δεχτεί την παρουσία των ΗΠΑ δείχνει ξεκάθαρα προθέσεις αποφυγής λογοδοσίας: «Υπάρχει μόνο ένας λόγος να φοβούνται την παρουσία των ΗΠΑ στο δωμάτιο: δεν ήρθαν για να λύσουν, αλλά για να κρύψουν την αδράνειά τους από την Ουάσιγκτον».

Μία ώρα διήρκησε η τριμερής Ουκρανίας, ΗΠΑ, Τουρκίας

Νωρίτερα, στο ίδιο τραπέζι είχαν καθίσει Ουκρανοί, Αμερικανοί και Τούρκοι, με τη συνάντηση να διαρκεί περίπου μία ώρα.

🔴 İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı. pic.twitter.com/Sm96Q90eL8 — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) May 16, 2025

⚡️ First footage from the talks in Istanbul



Delegations from the US, Turkey, and Ukraine seen at the table. pic.twitter.com/qGxPNFgL7y — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα και ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

⚡️ A meeting between representatives of Turkey, the US, and Ukraine has concluded in Istanbul



The photo shows moments of informal conversation between Fidan, Rubio, Yermak, and Umerov. pic.twitter.com/5izN6TVmfh — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης τριμερούς, ουκρανική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι το Κίεβο βλέπει την εκεχειρία ως προτεραιότητα για τις συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία

Πρόσθεσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συζητήσει μία πιθανή συνάντηση μεταξύ Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν στις συνομιλίες με τη ρωσική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ και της Τουρκίας.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε αυτή τη δήλωση σε Ουκρανούς δημοσιογράφους που τον ρώτησαν σχετικά μετά το τέλος της τριμερους συνάντησης.

Τραμπ: «Θα συναντηθώ με τον Πούτιν μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε»

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας από τα Εμιράτα, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μόλις αυτή η συνάντηση γίνει δυνατόν να οργανωθεί.

'I will meet Putin as soon as we can set it up'



US President Donald Trump addresses the Ukraine-Russia war as he comes to the end of his Middle East tour.https://t.co/no96UwTFGj



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/aS4ITdeHZu — Sky News (@SkyNews) May 16, 2025

«Θα συναντηθώ με τον Πούτιν μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Το Κρεμλίνο απαντώντας στον Τραμπ σημείωσε ότι η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του προέδρου των ΗΠΑ είναι απαραίτητη, αλλά απαιτεί σημαντική προετοιμασία και πρέπει να φέρει αποτελέσματα.

