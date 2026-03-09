Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε συγχαρητήρια στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – “Έχετε την ακλόνητη υποστήριξη μας”

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν ο πρώτος ηγέτης που θέλησε να δώσει συγχαρητήρια στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Με προσωπική επιστολή ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για ακλόνητη υποστήριξη της Μόσχας στην Τεχεράνη και υπογράμμισε ότι είναι “βέβαιος ότι θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του με τιμή”.

Η επιστολή του Πούτιν

Αξιότιμε κύριε Χοσεϊνί Χαμενεΐ,

Δεχθείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Τώρα που το Ιράν αντιμετωπίζει ένοπλη επιθετικότητα, η δράση σας σε αυτή την υψηλή θέση αναμφίβολα θα απαιτήσει μεγάλο θάρρος και αυταπάρνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε με τιμή το έργο του πατέρα σας και θα ενώσετε τον ιρανικό λαό μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες.

Από την πλευρά μας, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη μας με τους Ιρανούς φίλους. Η Ρωσία ήταν και θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σας εύχομαι επιτυχία στην επίλυση των δύσκολων καθηκόντων που βρίσκονται μπροστά σας, καθώς και καλή υγεία και δύναμη ψυχής.

Με εκτίμηση,

Βλαντίμιρ Πούτιν»