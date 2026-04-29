Ντόναλντ Τραμπ: «Πρότεινα μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία – Είχαμε μία καλή συζήτηση με τον Πούτιν»

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί προσπάθεια αποκλιμάκωσης των διεθνών εντάσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε την Τετάρτη ότι πρότεινε στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, τη σύναψη μιας «μικρής εκεχειρίας» στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, διάρκειας 90 λεπτών, των δύο ηγετών, ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα της παύσης των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας τη συνομιλία «πολύ καλή» και υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια γνωριμία του με τον ένοικο του Κρεμλίνου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατέθεσε πρόταση για άμεση, περιορισμένη χρονικά ή τοπικά κατάπαυση του πυρός, με στόχο τη δημιουργία διπλωματικού χώρου. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί να διαδραματίσει σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή.

«Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Τον γνωρίζω καλά και πιστεύω πως υπάρχει έδαφος συνεννόησης», σημείωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για περαιτέρω διαβουλεύσεις στις «θερμές» ζώνες του πλανήτη.



🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Putin and Trump just spoke for over 90 minutes.



– Putin offered a ceasefire in Ukraine for Victory Day, Trump supported the idea

– Putin strongly condemned the assassination attempt on Trump

– Trump told Putin a Ukraine deal is "already close"

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του συμβούλου του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αποτροπή μιας γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην προοπτική μιας συμβολικής εκεχειρίας στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Η Μόσχα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Λευκού Οίκου να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, θεωρώντας την ως ένα απαραίτητο «παράθυρο ευκαιρίας» για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει για τους κινδύνους:

Ο Πούτιν υπογράμμισε τις «ολέθριες συνέπειες» που θα είχε για την παγκόσμια κοινότητα τυχόν χρήση βίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όσο παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.