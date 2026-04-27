Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;

Η νέα επίθεση σε βάρος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ζήτημα της πολιτικής βίας και των συνεπειών τις στις εκλογικές μάχες.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton , όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, κινήθηκε με ταχύτητα προς σημείο ελέγχου ασφαλείας, έχοντας εισβάλει στο ξενοδοχείο οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης πυροβόλησε εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη εντός του ξενοδοχείου.

Όπως ανέφερεαν οι ερευνητές, ο Άλεν είχε συντάξει μανιφέστο, στο οποίο περιέγραφε την πρόθεσή του να στοχοποιήσει μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο απέστειλε σε συγγενείς του λίγο πριν την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό της μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Ένοπλος τον τραυμάτισε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια τον Ιούλιο του 2024, ενώ η δεύτερη απόπειρα κατά της ζωής του έγινε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν ένας άνδρας με τουφέκι είχε κρυφτεί έξω από το γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα προτού συλληφθεί.

Πώς περιέγραψε ο Τραμπ την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

όπως ανέφερε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής των αστυνομικών. Ήταν πολύ γρήγορος. Όταν το βλέπεις στο βίντεο, μοιάζει σχεδόν με μια θολή εικόνα. Αλλά ήταν εκπληκτικό, γιατί μόλις το είδαν, τους είδες να τραβούν τα όπλα τους. Ήταν τόσο επαγγελματίες» είπε.

Σε άλλο σημείο, απαντώντας σε ερώτηση για το γιατί υπήρξε κάποια ολιγωρία στην απομάκρυνσή του από την αίθουσα σημείωσε πώς έγινε εξαιτίας του «ήταν λίγο δικό μου φταίξιμο, ήθελα να δω τι γινόταν, και δεν τους το έκανα και τόσο εύκολο. Ήμουν περιτριγυρισμένος από υπέροχους ανθρώπους, και μάλλον τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά».

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης την πρότασή του για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού εντός του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει «100% ασφάλεια», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Θα ωφεληθεί πολιτικά ο Τραμπ;

Το ερώτημα αν μπορούν τέτοια γεγονότα να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν έναν πολιτικό υποψήφιο έχει απασχολήσει πολλές φορές την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και όχι μόνο και επανήλθε ξανά τα τελευταία 24ωρα στο προσκήνιο.

Σε περιόδους έντονης πόλωσης, παρόμοια περιστατικά βίας αντιμετωπίζονται και ως ζητήματα ασφαλείας, αλλά και ως πολιτικά γεγονότα με ευρύτερες συνέπειες.

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια επίθεση εναντίον ενός δημόσιου προσώπου μπορεί να αυξήσει τη συμπάθεια στο πρόσωπό του και να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του, με το αφήγημα ότι βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπάλων.

«Κανείς δεν μπορεί να μετατρέψει τον κίνδυνο σε πολιτικό πλεονέκτημα καλύτερα από αυτόν τον πρόεδρο», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι τέτοια περιστατικά έχουν προσωρινό, κυρίως, αντίκτυπο, καθώς οι εκλογικές μάχες κρίνονται από τις πολιτικές θέσεις, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών και από το κατά πόσο μπορεί ο κάθε υποψήφιος να πείσει τους αναποφάσιστους.

