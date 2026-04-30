Η Νέα Υόρκη απέκτησε για λίγο βρετανικό αέρα, όταν η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκε τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης, αμέσως μετά το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο. Εκεί την υποδέχθηκε η «απόλυτη Νεοϋορκέζα», Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια συνάντηση που ένωσε τη λογοτεχνία με τη φιλανθρωπία.

Στον χώρο όπου η Κάρι Μπράντσο -η θρυλική ηρωίδα του Sex and the City- είχε προγραμματίσει τον (περιπετειώδη) γάμο της, η Καμίλα βρέθηκε για έναν πολύ πιο τρυφερό λόγο. Διάβασε στα παιδιά τις ιστορίες του «Γουίνι το Αρκουδάκι», δωρίζοντας παράλληλα ένα λούτρινο αρκουδάκι στη βιβλιοθήκη, ως φόρο τιμής στο πρωτότυπο που είχε χαθεί.

Διαβάστε επίσης: Ελισάβετ Β΄: Η καρφίτσα της που έκλεψε τις εντυπώσεις στην επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ (pics)

Η επίσκεψη δεν είχε μόνο εορταστικό χαρακτήρα, καθώς η Καμίλα συναντήθηκε και με εκπροσώπους τοπικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των θυμάτων. Παράλληλα, μίλησε για το The Queen’s Reading Room, τη λέσχη ανάγνωσης που ξεκίνησε στο Instagram και πλέον αποτελεί παγκόσμιο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Το μήνυμα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η ηθοποιός, πλαισιωμένη από προσωπικότητες όπως η Άννα Γουίντουρ, δεν έχασε την ευκαιρία να αναδείξει ένα καυτό ζήτημα, το οποίο δεν είναι άλλο από τη χρηματοδότηση των βιβλιοθηκών.

«Είναι υπέροχο για όλους τους Νεοϋορκέζους. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις βιβλιοθήκες μας. Γνωρίζω ότι η βασίλισσα έχει αφιερώσει πολύ χρόνο εστιάζοντας σε αυτό στη χώρα της. Ενώπιον πολλών περικοπών στις βιβλιοθήκες και την εκπαίδευση, καθώς και στα δημόσια σχολεία, η κύρια εστίασή μου σήμερα είναι στη χρηματοδότηση των βιβλιοθηκών.

Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ένα από τα πιο σημαντικά δώρα. Ξέρω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη βασίλισσα. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πολιτικό, εγώ νομίζω ότι είναι θεμελιώδες», δήλωσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη της βασίλισσας Καμίλας στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.