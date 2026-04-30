ΠΑΟΚ: Παρά τον χαμένο τελικό με την Μπιλμπαό καθάρισαν την πλατεία Ναυαρίνου (φωτογραφίες)

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Ισπανία από την Μπιλμπάο με 89-74 για τον τελικό του Europe Cup, σε ένα σκηνικό παρόμοιο με το περσινό, με 2ο συνεχόμενο χαμένο τρόπαιο.

Όσοι οπαδοί δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στο Μπιλμπάο και να δώσουν το παρών ανάμεσα στους 500 που πήραν εισιτήριο, μαζεύτηκαν στην πλατεία Ναυαρίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί παρακολούθησαν σε γιγαντοθόνες τον μοιραίο αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οργανωμένοι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» είχαν έρθει σε συμφωνία με τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης -υπεύθυνο Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων- Γιώργο Δημαρέλο, να παρακολουθήσουν τον αγώνα με προϋπόθεση ότι θα αφησουν τον χώρο έτσι όπω τον βρήκαν.

Μετά τον αγώνα και δεδομένη την απογοήτευση άπαντες περίμεναν να επικρατήσει μια αδιαφορία για την κατάσταση της πλατείας και οι οπαδοί να αποχωρήσουν. Η συμφωνία είναι συμφωνία όμως και όλοι τους κάθισαν μετά το ματς και σημάζεψαν όσα έκαναν «γλείφοντας» την Ναυαρίνου.

Εντυπωσιασμένος ο αντιδήμαρχος τους αποθέωσε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «ΠΑΟΚ δεν είμαι αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο»

Αναλυτικά όσα είπε:

«Χθες, μόλις χθες, επικοινώνησαν μαζί μου από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και μου ζήτησαν την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για να δουν σε γιγαντοοθόνη τον σημερινό τελικό. Εκανα τα αδύνατα δυνατά για να προλάβουμε όλες τις εγκρίσεις, οπως και έγινε. Ζήτησα να μου υποσχεθούν οτι θα παραδώσουν την πλατεία όπως την παρέλαβαν, με μικρές ελπίδες για να γίνει, όπως σχεδόν σε όλες τις παραχωρήσεις. Το υποσχέθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά μέσα σε 5 μέρες έναν τελικό, με την απογοήτευση για τους ίδιους να είναι προφανώς μεγάλη. Όμως, τήρησαν την υπόσχεση που μου έδωσαν και μετά από τον αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν όλη την πλατεία, ακόμα και το συντριβάνι. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα σε όλους τους πολίτες. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο.»