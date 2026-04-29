Τραμπ: Υπέροχο που τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον διεθνή πετρελαϊκό καρτέλ ΟΠΕΚ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η κίνηση αυτή θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, ενώ αποθέωσε τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν λέγοντας ότι είναι πολύ έξυπνος και ότι «ίσως θέλει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Και αυτό είναι καλό».

«Νομίζω ότι τελικά είναι καλό για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, για τη μείωση του πετρελαίου, για τη μείωση των πάντων. Αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα στον ΟΠΕΚ» είπε παράλληλα.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι είχε μια “πολύ καλή” συνομιλία με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια “πολύ καλή” συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι ζήτησε να υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες “προσέδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στο Ιράν και στον Περσικό Κόλπο”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία που διανύει τον πέμπτο χρόνο του. “Είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία. Τον γνωρίζω από παλιά”, τόνισε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για μια προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για την επέτειο της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον επόμενο μήνα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι πρότεινε να υπάρξει “λίγη εκεχειρία” στον πόλεμο στην Ουκρανία στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο.

“Και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό”, τόνισε, ενώ στη συνέχεια ρώτησε τους δημοσιογράφους εάν ο Πούτιν είχε ήδη ανακοινώσει μια κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ έχει μόνο θετικά σχόλια για τον Πούτιν και έντονες επικρίσεις για τον πρόεδρο της Ουκρανίας γιατί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει συμφωνήσει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να βοηθήσει στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, βασικό εμπόδιο σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, αλλά “είπα ότι θα προτιμούσα να εμπλακείτε στον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία”.

“Είπα, πριν με βοηθήσετε, θέλω να βάλετε τέλος στον πόλεμό σας”, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ λέει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν γίνονται «τηλεφωνικά»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν διεξάγονται «τηλεφωνικά», εκφράζοντας τη λύπη του για το μακρύ ταξίδι που απαιτείται για την αποστολή αντιπροσωπείας στην Ισλαμαμπάντ, καθώς οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη τερματίσει τις εχθροπραξίες.

«Έχουμε συνομιλίες, έχουμε συνομιλίες μαζί τους τώρα και δεν πετάμε πλέον με 18ωρες πτήσεις κάθε φορά που θέλουμε να δούμε ένα κομμάτι χαρτί», δήλωσε ο πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο.

«Το κάνουμε τηλεφωνικά, και είναι πολύ ωραίο. Κάνω μια κλήση, ή ζητάω από τους δικούς μου να κάνουν μια κλήση, και ξέρεις την απάντηση σε 15 — πάντα μου αρέσει η πρόσωπο με πρόσωπο, ξέρεις, το θεωρώ καλύτερο», συνέχισε. «Αλλά όταν πρέπει να πετάς 18 ώρες κάθε φορά που θέλεις να έχεις μια συνάντηση, και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, και ξέρεις ότι θα σου δώσουν ένα κομμάτι χαρτί που δεν σου αρέσει πριν καν φύγεις, είναι γελοίο, και έχουν διανύσει πολύ δρόμο».

Το Πακιστάν θα μπορούσε να λάβει την αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση του Ιράν μέχρι την Παρασκευή, αναφέρουν πηγές . Ο Τραμπ απάντησε στο τρέχον αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες προειδοποιώντας το Ιράν «να γίνει σύντομα πιο έξυπνο», δημοσιεύοντας μια μακέτα φωτογραφίας του στην πλατφόρμα του Truth Social το πρωί της Τετάρτης, όπου κρατάει ένα όπλο.

«Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσουν αρκετά, επομένως αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.