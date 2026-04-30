Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 δείχνει να αποκτά τεράστια δυναμική λίγο πριν την επίσημη έναρξη των προβών στη Βιέννη. Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για τη φετινή μας πορεία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το poll του Eurovisionworld, η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις μέσα σε μόλις δύο εικοσιτετράωρα. Ενώ ο Akylas βρισκόταν μέχρι πρότινος στην τέταρτη θέση, πλέον φιγουράρει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 12%, αφήνοντας πίσω του τη Δανία και τη Γαλλία.

Στην κορυφή παραμένει με διαφορά η Φινλανδία, συγκεντρώνοντας το 30% των προτιμήσεων με το τραγούδι «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen.

Η άνοδος αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς αυτού του είδους οι ψηφοφορίες λειτουργούν ως προάγγελος για τις τάσεις που θα διαμορφωθούν στους bookmakers. Η ελληνική αποστολή ετοιμάζει βαλίτσες για την Αυστρία, με την αναχώρηση να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα στο Wiener Stadthalle θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Η πρώτη επαφή του Akyla με τη σκηνή θα γίνει το Σάββατο 2 Μαΐου το μεσημέρι.

Στη συγκεκριμένη πρώτη πρόβα, που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, η ομάδα θα δει για πρώτη φορά πώς μεταφέρεται το «Ferto» στις οθόνες, ελέγχοντας τη σκηνοθεσία, τα οπτικά εφέ και τη χορογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρόβας, ο καλλιτέχνης και οι συνεργάτες του θα μελετήσουν κάθε λεπτομέρεια στο viewing room για να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου, ενώ οι κρίσιμες γενικές πρόβες με τα κοστούμια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Όλα αυτά αποτελούν την τελική ευθεία για τον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης 12 Μαΐου, όπου ο Akylas θα δώσει τη μάχη για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.