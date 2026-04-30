NBA play-offs: Οι Ρόκετς αρνούνται να αποκλειστούν, μείωσαν σε 3-2 την σειρά με τους Λέικερς
Όλα τα αποτελέσματα των play-off toy NBA για την Πέμπτη 30 /04
Τι κι αν όλα έδειχαν ότι οι Λος Άντζελες Λέικερς θα «σκούπιζαν» τους Χιούστον Ρόκετς, η σειρά από 3-0 έφτασε στο 3-2 και οδεύει για ολική ανατροπή σκηνικών.
Οι Ρόκετς έκαναν την 2η σερί νίκη τους με 93-99 και δεν επιτρέπουν την ομάδα του Τζέι Ρέντικ να περάσει στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας. Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Λεμπρόν Τζέιμς με 26 πόντους και 7 ασίστ, οι Λέικερς δεν κατάφεραν ούτε στο Game 5 να τελειώσουν την πρόκριση.
Από πλευράς Χιούστον, ο Σμιθ έκανε καλό ματς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ακολουθεί ο Ίζον με 18 και ο Τόμσον με 15 ενώ ο Σενγκούν τελείωσε το ματς με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Την Παρασκευή 01/05 έιναι το 6ο μεταξύ τους παιχνίδι και μένει να δούμε αν οι Λέικερς θα κάνουν το 4-2 ή αν η σειρά θα οδηγηθεί σε 7ο ματς «θανάτου».
Όλα τα αποτελέσματα των play-off toy NBA:
- Ντιτρόιτ Πίσοτνς – Ορλάντο Μάτζικ 116-109 (2-3)
- Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 125-120 (3-2)
- Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς 93-99 (3-2)
