NBA play-offs: Οι Ρόκετς αρνούνται να αποκλειστούν, μείωσαν σε 3-2 την σειρά με τους Λέικερς

Τι κι αν όλα έδειχαν ότι οι Λος Άντζελες Λέικερς θα «σκούπιζαν» τους Χιούστον Ρόκετς, η σειρά από 3-0 έφτασε στο 3-2 και οδεύει για ολική ανατροπή σκηνικών.

Οι Ρόκετς έκαναν την 2η σερί νίκη τους με 93-99 και δεν επιτρέπουν την ομάδα του Τζέι Ρέντικ να περάσει στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας. Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Λεμπρόν Τζέιμς με 26 πόντους και 7 ασίστ, οι Λέικερς δεν κατάφεραν ούτε στο Game 5 να τελειώσουν την πρόκριση.

Από πλευράς Χιούστον, ο Σμιθ έκανε καλό ματς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ακολουθεί ο Ίζον με 18 και ο Τόμσον με 15 ενώ ο Σενγκούν τελείωσε το ματς με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Την Παρασκευή 01/05 έιναι το 6ο μεταξύ τους παιχνίδι και μένει να δούμε αν οι Λέικερς θα κάνουν το 4-2 ή αν η σειρά θα οδηγηθεί σε 7ο ματς «θανάτου».

