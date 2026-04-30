Κορέα: Αγριογούρουνο εισέβαλε σε συγκρότημα πολυκατοικιών (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στην Κορέα, όταν αγριογούρουνο εισέβαλε στον χώρο μέσω υπόγειου σημείου πρόσβασης. Το ζώο εγκλωβίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο ανάμεσα σε σάουνα και πλυντήρια, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για περίπου 50 λεπτά, καταφέρνοντας τελικά να το ακινητοποιήσουν με ειδική απόχη. Ωστόσο, παρά την επιτυχή σύλληψή του, το αγριογούρουνο δεν επέζησε.

@mothershipsg Local media reported that the animal had entered through an underground parking lot into residents' spaces, including a sauna and laundry room. After about a 50-minute standoff with the boar, the firefighters managed to capture it, but it died during the process. #mothershipabroad #korea #boar #animals #fyp ♬ original sound – Mothership

Το περιστατικό αναδεικνύει τα αυξανόμενα περιστατικά εισόδου άγριων ζώων σε αστικές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.