Ιράν: Πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης – Τους προκαλεί ο Τραμπ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο φόντο.

Η Συνέλευση των Ειδικών διαβεβαίωσε ότι «δεν δίστασε ούτε λεπτό» να εκπληρώσει την αποστολή τα, παρά «τη βάρβαρη επίθεση της εγκληματικής Αμερικής και του κακοποιού σιωνιστικού καθεστώτος».

Σημειώνεται πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Κατόπιν μεταδόθηκαν πλάνα που εικόνιζαν σκηνές αγαλλίασης σε όλη τη χώρα, με Ιρανούς να ανεμίζουν μέσα στη νύχτα σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να ανάβουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Εδώ και μια εβδομάδα, το όνομα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν το επικρατέστερο στις συζητήσεις για το ποιος θα αναλάμβανε τη θέση. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ ωστόσο το 2024 απέκλειε το σενάριο αυτό, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος το 1979 σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος».

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του, προτού καν ανακοινωθεί ποιος είναι.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας. Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα κρατήσει για πολύ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο ABC.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ήδη από την Πέμπτη πως θέλει να «αναμιχθεί» στην επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και είχε κάνει γνωστό πως δεν θα δεχόταν να πάρει τη σκυτάλη ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ.