“Πυρά” Τραμπ στον Τζέιμς Κόμι: “Κάλεσμα δολοφονίας μου το ’86 47′ – Διεφθαρμένος αστυνομικός”

Μια «πύρινη» ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά αφότου αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι.

Πέρυσι, ο Κόμι είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με το νούμερο «86 47» σχηματισμένο από κοχύλια στην αμμουδιά μιας παραλίας.

Από την πρώτη στιγμή, ο Τραμπ κατήγγειλε πως το συγκεκριμένο μήνυμα ήταν απειλή, καθώς πρόκειται για μαφιόζικη – κωδικοποιημένη φράση.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι το «86» σημαίνει «σκοτώστε τον» ενώ το «47» αναφέρεται στο ότι ο ίδιος είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, αποκάλεσε τον Τζέιμς Κόμι «διεφθαρμένο αστυνομικό, από τους χειρότερους που υπάρχουν», και τον κατηγόρησε πως είπε ψέματα στο FBI για αυτό.

«Το “86” είναι όρος της μαφίας που σημαίνει “σκοτώστε τον”. Το “86 47” σημαίνει “σκοτώστε τον Πρόεδρο Τραμπ”. Ο Τζέιμς Κόμι που είναι διεφθαρμένος αστυνομικός, από τους χειρότερους, το ξέρει αυτό πολύ καλά! Οκτώ μίλια μακριά, 6 πόδια κάτω. Δεν είπε επίσης ψέματα στο FBI γι’ αυτό; Νομίζω πως ναι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τζέιμς Κόμι επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνων.