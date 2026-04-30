Χάος στη ΔΥΠΑ Βέροιας: Ζευγάρι τα “έσπασε” για μια πληρωμή – Έβρισε και απείλησε υπαλλήλους

Άλλο ένα περιστατικό βίας σε δημόσια υπηρεσία σημειώθηκε στη χώρα μας, μετά την υπόθεση του 89χρονου, αυτή τη φορά στη ΔΥΠΑ Βέροιας.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 29 Απριλίου ένας 60χρονος και μια 58χρονη, που ήταν ζευγάρι, επισκέφθηκε τα γραφεία της υπηρεσίας, ζητώντας από τους υπαλλήλους ενημέρωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του επιδόματος που ανέμεναν. Οι εργαζόμενοι τους εξήγησαν ότι τα χρήματα πρόκειται να καταβληθούν στις 9 Μαΐου.

Η απάντηση αυτή δεν ικανοποίησε το ζευγάρι, το οποίο αντέδρασε έντονα, επικαλούμενο φίλους και γνωστούς που –όπως υποστήριξαν– έχουν ήδη πληρωθεί.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καθώς το ζευγάρι άρχισε να προκαλεί εκτεταμένες φθορές στον χώρο, σπάζοντας αντικείμενα, ενώ δεν δίστασε να σπρώξει, να βρίσει και να απειλήσει υπαλλήλους.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και αντίσταση κατά αστυνομικών και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου στον εισαγγελέα.