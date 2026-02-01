Ο Τραμπ ξεκινά επαφές με την Κούβα – Ελπίδες για συμφωνία

Παρά τις συνεχείς απειλές προς την Κούβα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε την Κυριακή (01/02) ότι η χώρα του έχει ξεκινήσει διάλογο με τους τοπικούς αξιωματούχους της Κούβας και εκφράζει την ελπίδα του για μια συμφωνία.

«Μιλάμε με τους Κουβανούς, με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Κούβα», δήλωσε ο Τραμπ από τη Φλόριντα. Πρόσθεσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί», αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας πως «νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία».

Αυτή η δήλωση έρχεται μετά από τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τον κύριο σύμμαχο της Κούβας, και τις συνεχείς απειλές του Αμερικανού προέδρου προς την κυβέρνηση του κομμουνιστικού νησιού. Ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την Κούβα ως μια «αποτυχημένη» και «ασταθή» χώρα, ανέφερε ότι το νησί δεν έχει πια την υποστήριξη της Βενεζουέλας, της οποίας η οικονομία έχει κλονιστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη σταματήσει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ενώ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει τη δυνατότητα επιβολής δασμών στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα, θεωρώντας την Αβάνα «απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Κούβας κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για προσπάθεια «στραγγαλισμού» της κουβανικής οικονομίας, καθώς οι καθημερινές διακοπές ρεύματος αυξάνονται και οι ουρές στα βενζινάδικα γίνονται όλο και μεγαλύτερες.