Ο Πούτιν συγκρίνει τις επιπτώσεις πολέμου στο Ιράν με τον κορονοϊό – «Δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες»

Αν και η Ρωσία παραμένει στο παρασκήνιο του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ με το Ιράν, παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξή του και τις πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε την Πέμπτη (26/03) ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που επικεντρώνεται κυρίως στο Ιράν, προσθέτοντας ότι κάποιοι συγκρίνουν τον πιθανό αντίκτυπό της με την πανδημία της COVID-19. Σημειώνεται ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εμπλέκεται και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η σύγκρουση», σημείωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, «προκαλεί σημαντική ζημιά στη διεθνή παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ασκεί έντονη πίεση στις εταιρείες υδρογονανθράκων, μετάλλων και λιπασμάτων».

«Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε επικεφαλής επιχειρήσεων στη Μόσχα.

«Μου φαίνεται ότι αυτοί που εμπλέκονται στη σύγκρουση δεν μπορούν να προβλέψουν τίποτα οι ίδιοι, αλλά για μας είναι ακόμη πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

«Ωστόσο, υπάρχουν ήδη υπολογισμοί ότι μπορεί να συγκριθούν με την επιδημία του κορονοϊού», συνέχισε ο Πούτιν. «Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή επιβράδυνε δραματικά την ανάπτυξη όλων των περιοχών και ηπείρων, χωρίς εξαίρεση».