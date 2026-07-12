Κόλαση στη Μέση Ανατολή: Ένας νεκρός στις επιθέσεις στο νότιο Ιράν – Χτυπήθηκε πετρελαϊκή πλατφόρμα στο Κουβέιτ (βίντεο)

Ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις στη νότια επαρχία του Ιράν Χορμοζγκάν που βρέχεται από τον Κόλπο, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ, στο Μπαντάρ Λενγκέχ, ένας εργαζόμενος της εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοί του τραυματίσθηκαν», μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν σκοτώθηκε στο Κεσμ. Φέρεται ότι είχε σταλεί στο νησί στο πλαίσιο αποστολής για επισκευές. Το Mehr μετέδωσε ότι άλλα δύο μέλη του προσωπικού της αρχής τηλεπικοινωνιών τραυματίσθηκαν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα περαιτέρω εκρήξεις στη νότια ακτή της χώρας, στα στενά του Ορμούζ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και όχι μακριά από το νησί Κεσμ στον Κόλπο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων.

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New details have reportedly emerged about the IRGC and Iranian Army's attacks on U.S. military forces.



The reported information has not yet been independently verified, and U.S. authorities have not officially commented on the claims.#Iran…— PageWatcher (@pagewatcher_app) July 12, 2026

Το IRNA έκανε λόγο για «εχθρικές επιθέσεις» στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου διαδοχικές εκρήξεις ακούσθηκαν απόψε σε διάφορα μέρη της πόλης. Σύμφωνα με το IRNA, στις εν λόγω περιοχές βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Στο Κουβέιτ, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι τρια μεθοριακά φυλάκια και μια οφσόρ πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση κατά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας άνθρωπος και να σημειωθούν ζημιές.

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«Τρία μεθοριακά φυλάκια στο βόρειο τμήμα της χώρας έγιναν στόχος δειλής επίθεσης, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης και προσθέτοντας ότι «μια οφσόρ πλατφόρμα γεωτρήσεων που ανήκει στην Kuwait Oil Company (…) στοχοθετήθηκε από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας εργαζόμενος και να προκληθούν υλικές ζημιές». Smoke rises from a number of sites targeted by the U.S. military in the last hour on Iran’s Qeshm Island in the Persian Gulf. pic.twitter.com/4BGDudVuKd ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 12, 2026

Μέση Ανατολή: Αλαλούμ με τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν «πολύ δυνατά» την περασμένη νύκτα και πως μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών βρισκόταν σε καλό δρόμο πριν απ’ αυτή τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών.

«Τους χτυπήσαμε πολύ δυνατά χθες βράδυ. Είχαμε μια συμφωνία μαζί τους χθες. Υποχωρούσαν σε όλα και μεμιάς, δύο ώρες μετά, χτύπησαν ένα πλοίο με ένα μη επανδρωμένο όχημα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος τηλεφωνικά στο CNN.

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Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έπειτα από τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαβεβαιώνουν από την πλευρά τους ότι αυτή η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι πιθανότητες για μια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πρόκειται για τη δεύτερη σειρά συγκρουσεων μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ οι δύο χώρες είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν.

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Η συμφωνία προέβλεπε κυρίως το εκ νέου άνοιγμα των στενών, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και κατά συνέπεια το κλείσιμό τους από το Ιράν στην αρχή του πολέμου είχε προκαλέσει κάθετη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ενδεικτικό του διακυβεύματος είναι το γεγονός ότι ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, τον οποίο επικαλέσθηκε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, δήλωσε σήμερα ότι το πέρασμα αυτό είναι «πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες», την ώρα που η χώρα του κατηγορείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.