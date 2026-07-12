Σοκαριστικό περιστατικό στην Χιλή με 6 νεκρούς – Δύο βρέφη ανάμεσα στα θύματα από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, με τις αρχές να τον γλιτώνουν από λιντσάρισμα
Τον θάνατο σκόρπισε οδηγός που έπεσε πάνω σε πλήθος στην Χιλή την Κυριακή (12/7) αφήνοντας πίσω του 6 νεκρούς, ανάμεσα τους δύο βρέφη. Έξι άτομα βρήκαν τραγικό τέλος και άλλοι επτά τραυματίστηκαν στο σοκαριστικό συμβάν.
Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7:45 τοπική ώρα (14:45 ώρα Ελλάδας).
Σύμφωνα με τα «La Tercera» και «24 Horas» της Χιλής, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο περιφερειακό νοσοκομείο της πόλης. Δεν είναι σαφές εάν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος ή το έκανε σκόπιμα.
Εκείνη τη στιγμή στο δημοφιλές υπαίθριο παζάρι της Βίνια βρίσκονταν περίπου 1.000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, με τις αρχές να τον γλιτώνουν από λιντσάρισμα.
πηγή στην Google
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