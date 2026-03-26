Η απάντηση του Ιράν στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ – «Ακόμη ένα σχέδιο εξαπάτησης, κερδίζουν χρόνο για χερσαία εισβολή»

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να είναι ραγδαίες και τα δεδομένα στο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να αλλάζουν συνεχώς το τοπίο, η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, Tasnim, το Ιράν απάντησε στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές πολλές λεπτομέρειες. Επικαλούμενη μια «ενημερωμένη πηγή», ανέφερε ότι η απάντηση στάλθηκε χθες (25/3/2026) μέσω μεσαζόντων. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επίσης ανέφερε ότι το Ιράν είχε λάβει το σχέδιο.

Όπως ενημερώνει το Tasnim, το Ιράν ανακοίνωσε στην απάντησή του ότι η επιθετικότητα και η τρομοκρατία του εχθρού πρέπει να τερματιστούν, πρέπει να δημιουργηθούν αντικειμενικές συνθήκες ώστε ο πόλεμος να μην επαναληφθεί ξανά, πρέπει να διασφαλιστεί η καταβολή των ζημιών και των πολεμικών αποζημιώσεων και οι ευθύνες να καθοριστούν με σαφήνεια, και το τέλος του πολέμου πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα μέτωπα και στην περίπτωση όλων των ομάδων αντίστασης που συμμετείχαν σε αυτή τη μάχη, σε όλη την περιοχή.

Σημείωσε ότι η άσκηση κυριαρχίας από το Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ ήταν και θα είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμα του Ιράν, και αποτελεί επίσης εγγύηση για την εφαρμογή των υποχρεώσεων του άλλου μέρους, και πρέπει να αναγνωριστεί.

Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι είναι σαφές για το Ιράν ότι ο ισχυρισμός των ΗΠΑ περί διαπραγματεύσεων είναι απλώς ένα «τρίτο σχέδιο εξαπάτησης» και ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν διάφορους στόχους υπό το πρόσχημα των διαπραγματεύσεων: Πρώτον, να εξαπατήσουν τον κόσμο παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως φαινομενικά ειρηνικούς και απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου, δεύτερον, να διατηρήσουν την τιμή του πετρελαίου χαμηλή στον κόσμο, και τρίτον, να κερδίσουν χρόνο για να προετοιμαστούν για μια νέα επιθετική δράση στο νότιο Ιράν μέσω μιας χερσαίας εισβολής.

Το Tasnim υποστηρίζει ότι αν το Ιράν είχε αμφιβολίες για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και την τήρηση των συμφωνιών από την Αμερική πριν από τον 12ήμερο πόλεμο, από τότε έχει πλήρεις αμφιβολίες για την προθυμία της Αμερικής να διαπραγματευτεί σε οποιοδήποτε στάδιο.