Axios: Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Πούτιν να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, αναφέρει ο ιστότοπος Axios.

Ο Πούτιν έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όμως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την απέρριψε.

Η εξασφάλιση των 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% στο Ιράν — που μπορεί να μετατραπεί σε οπλικό επίπεδο μέσα σε λίγες εβδομάδες και να είναι αρκετό για περισσότερες από 10 πυρηνικές βόμβες — είναι ένας από τους βασικούς πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Θεωρητικά, η προσφορά του Πούτιν θα μπορούσε να βοηθήσει στην απομάκρυνση των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν χωρίς αμερικανική ή ισραηλινή παρουσία επί του εδάφους.

Η Ρωσία είναι ήδη πυρηνική δύναμη και προηγουμένως αποθήκευε ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν βάσει της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, καθιστώντας την μία από τις λίγες χώρες με την τεχνική ικανότητα να αποδεχτεί το υλικό.

Ο Πούτιν έθεσε αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ τη Δευτέρα. Η πρόταση για το ουράνιο ήταν μία από αυτές.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που προσφέρθηκε. Δεν έχει γίνει δεκτό. Η θέση των ΗΠΑ είναι ότι πρέπει να δούμε το ουράνιο να είναι ασφαλές», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η Ρωσία έθεσε παρόμοιες προτάσεις κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν τον περασμένο Μάιο — πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο — και τις εβδομάδες πριν από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου.

Στον τελευταίο γύρο συνομιλιών πριν από τον πόλεμο, το Ιράν απέρριψε την ιδέα της μεταφοράς και πρότεινε την αραίωση του ουρανίου εντός των δικών του εγκαταστάσεων υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.