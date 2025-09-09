Ντόχα: Περισσότερες από 10 βόμβες έριξε στο αρχηγείο της Χαμάς το Ισραήλ (Βίντεο)

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ το μεσημέρι της Τρίτης 9/9 ήρθαν στο φως.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Reported footage of the Israeli airstrike that targeted Hamas' leadership in Doha today. pic.twitter.com/vm0E4fepjZ— Joe Truzman (@JoeTruzman) September 9, 2025

Όλα τα πυρομαχικά χτύπησαν ένα κτίριο όπου πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες της Χαμάς μέσα σε δευτερόλεπτα.

Doha is like a second home to me. Hearing about 10 explosions near the Hamas office breaks my heart. I am praying the Hamas officials and civilians are safe. No city, no family, no home should live in fear like this.



Fuck Israel 😡 pic.twitter.com/FxwsmURAKU September 9, 2025

Καθ’ οδόν προς την εκτέλεση της επιδρομής και κατά την επιστροφή στο Ισραήλ, πραγματοποιήθηκαν αρκετοί αεροπορικοί ανεφοδιασμοί καυσίμων.

Κατάρ: Η ισραηλινή επιδρομή είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται από την ανεξαρτησία του

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το εμιράτο του Κόλπου ήταν βρετανικό προτεκτοράτο από το 1916 και έγινε ανεξάρτητο το 1971, εντασσόμενο στον Αραβικό Σύνδεσμο και τα Ηνωμένα Έθνη την ίδια χρονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ στρατιωτικές δυνάμεις του Κατάρ συμμετείχαν στον Πόλεμο του Κόλπου του 1990-91, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, το Κατάρ δεν δέχτηκε το ίδιο επίθεση.

Η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και συντονίζει τις αναπτύξεις στη Συρία και το Ιράκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι το 2033, η βάση αναμένεται να στεγάζει 15.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό.

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στη βάση τον Ιούνιο σε απάντηση στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά η αεροπορική άμυνα του Κατάρ αναχαίτισε την επίθεση. Δεν υπήρξαν θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ το Κατάρ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θεωρούνται γενικά ασφαλή, έχουν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε αυτές τις χώρες.

Στοχοποίησαν την ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα

Σε ανακοίνωσή τους, o στρατός του Ισραήλ και η Σιν Μπετ ανακοινώνουν ότι στοχοποίησαν την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ σε μια επιδρομή που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Ο στρατός αναφέρει ότι έλαβε μέτρα για τον μετριασμό της ζημίας που προκλήθηκε στους αμάχους από την επιδρομή, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβείας και άλλες πληροφορίες.

Πράσινο φως από τον Τραμπ

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.