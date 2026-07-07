Νετανιάχου: Η πώληση F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή – Η Άγκυρα έχει επιθετικές βλέψεις
Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNN, ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων» στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα, η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφού ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτήν την πιθανότητα.
Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ είπε ότι θα «εξετάσει» την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία.
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