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Νετανιάχου: Η πώληση F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή – Η Άγκυρα έχει επιθετικές βλέψεις

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Νετανιάχου: Η πώληση F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή – Η Άγκυρα έχει επιθετικές βλέψεις
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNN, ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων» στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφού ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτήν την πιθανότητα.

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Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ είπε ότι θα «εξετάσει» την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία.

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