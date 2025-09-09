Κατάρ: Ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο στην Ντόχα – «Στοχεύσαμε την ηγεσία των τρομοκρατών της Χαμάς»(Βίντεο)

Λίγο πριν τις 16:00 σημειώθηκε μεγάλος αριθμός εκρήξεων στην περιοχή της Ντόχα στο Κατάρ, ενώ έγιναν αναφορές και για καπνούς.

Στην περιοχή Katara σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε μεγάλες εκρήξεις στην περιοχή.

Στοχοποίησαν την ηγεσία της Χαμάς

Σε ανακοίνωσή τους, o στρατός του Ισραήλ και η Σιν Μπετ ανακοινώνουν ότι στοχοποίησαν την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ σε μια επιδρομή που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Ο στρατός αναφέρει ότι έλαβε μέτρα για τον μετριασμό της ζημίας που προκλήθηκε στους αμάχους από την επιδρομή, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβείας και άλλες πληροφορίες.

Πράσινο φως από τον Τραμπ

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αντιδράσει.