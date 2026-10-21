Νετανιάχου: «Μοναδική λύση η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν» – Εντολή σε στρατό και Μοσάντ

Σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις κατά του Ιράν προχώρησε την Τετάρτη (21/10) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης αποτελεί τη μοναδική λύση για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση υποστηρικτών του στην Ντιμόνα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών στα τέλη Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έχει δώσει σχετικές εντολές στις ένοπλες δυνάμεις και στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

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Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο.

«Έδωσα εντολή στον στρατό και τη Μοσάντ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη αποτελεί τη μοναδική οριστική απάντηση στην απειλή που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά το Ιράν για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή, μια και καλή: η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Αυτή την εντολή έδωσα στον στρατό, στη Μοσάντ και τις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορεί εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ η ιρανική πλευρά έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί ειρηνικούς σκοπούς.

Αιχμές κατά του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Στην ομιλία του, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στον σημερινό ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατηγορώντας τον ότι συνεχίζει την πολιτική του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Το ιρανικό καθεστώς δεν πήρε το μάθημα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια πορεία.

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Μάλιστα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, λέγοντας ότι ο Ιρανός ηγέτης «τράβηξε την περόνη της χειροβομβίδας», ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί εκ νέου να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν θέσεις της ισραηλινής ηγεσίας και δεν συνοδεύτηκαν, στο παρεχόμενο υλικό, από νέα ανεξάρτητα στοιχεία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

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Ίσραελ Κατς: «Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα καεί»

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ο οποίος απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής, ο Κατς εκτίμησε ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα αδύναμη θέση, κάτι που, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να το οδηγήσει σε ακραίες ενέργειες.

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«Το ιρανικό καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ και εκτιμούμε ότι αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να το ωθήσει να λάβει τα πιο ακραία μέτρα, ακόμη και κατά του Ισραήλ», δήλωσε.

Στη συνέχεια προειδοποίησε: «Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα καεί το Ιράν!»

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Το μήνυμα στον Τραμπ και το δημοσίευμα των Financial Times

Η νέα κλιμάκωση της ισραηλινής ρητορικής σημειώνεται ενώ ο Νετανιάχου επιδιώκει να διατηρήσει τη στήριξη της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Την Τρίτη (20/10), ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη στήριξή του ενόψει των ισραηλινών εκλογών, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε:

«Ντόναλντ, έχουμε μια αποστολή να ολοκληρώσουμε».

Η αναφορά του συνδέθηκε με την προεκλογική δέσμευσή του να εξαλείψει την ιρανική απειλή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Νετανιάχου είχε δώσει εντολή για επανάληψη των ισραηλινών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν μέσα στον Οκτώβριο, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εμπόδισε την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν προτίθεται να επαναλάβει τις εχθροπραξίες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εξελίξεις διατηρούν υψηλή την ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ισραηλινή ηγεσία επιμένει στην ανάγκη εξάλειψης της ιρανικής απειλής, την ώρα που παραμένει αβέβαιο εάν οι απειλές θα οδηγήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.