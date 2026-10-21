Κολωνός: Το «ελληνικό FBI» ανέλαβε την έρευνα για την έκρηξη – Τι αποκαλύπτει η ΕΛΑΣ

Στα χέρια του λεγόμενου «ελληνικού FBI» περνά η έρευνα για τη μυστηριώδη έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Όπως γνωστοποίησε επισήμως η Ελληνική Αστυνομία, την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η υπηρεσία που είναι ευρύτερα γνωστή ως «ελληνικό FBI».

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε σακούλα που, σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, περιείχε ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.

Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER για την έκρηξη στον Κολωνό, το περιστατικό προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων και μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Γιατί ανέλαβε το «ελληνικό FBI»

Η ανάληψη της προανάκρισης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη που προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και στην προέλευση της ύποπτης σακούλας που είχε εντοπιστεί σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε στηθεί παγίδα με στόχο αστυνομικούς, μέσω της καταγγελίας για την ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος, με πιθανό σύστημα ενεργοποίησης μέσω μπουτόν.

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Ωστόσο, η ΕΛΑΣ δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως ούτε τον τρόπο πυροδότησης ούτε το ενδεχόμενο στοχευμένης επίθεσης κατά αστυνομικών.

Η ανάληψη της υπόθεσης από το «ελληνικό FBI» δεν συνιστά από μόνη της επιβεβαίωση εμπλοκής οργανωμένου εγκλήματος.

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Το χρονικό – Από την κλήση για ναρκωτικά στην έκρηξη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 14:32 της Τετάρτης πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Ο άνδρας ανέφερε ότι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας επί της οδού Πλάτωνος, στον Κολωνό, και ότι είχε εντοπίσει στο εσωτερικό του κτιρίου σακούλα που περιείχε ένα βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.

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Στο σημείο έφτασαν δύο αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία ασφαλείας από Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Τους αστυνομικούς περίμεναν ο διαχειριστής και ακόμη ένας ένοικος της πολυκατοικίας, οι οποίοι τους υπέδειξαν τη σακούλα στον κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

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Περίπου στις 15:30, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τέσσερις.

Εκτός κινδύνου οι τέσσερις τραυματίες

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Οι δύο πολίτες και μία αστυνομικός διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό, με ελαφρά τραύματα από θραύσματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ο δεύτερος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, επίσης τραυματισμένος από θραύσματα, και αναμένεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία περιγράφει την κλήση που προηγήθηκε, την άφιξη των αστυνομικών και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Το κρίσιμο σημείο της ανακοίνωσης βρίσκεται στην καταληκτική της αναφορά:

«Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος».

Πρόκειται για την υπηρεσία που αναλαμβάνει πλέον να διερευνήσει την υπόθεση, ενώ καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι τα ευρήματα των πυροτεχνουργών και των εγκληματολογικών εργαστηρίων.