“Παραγωγικές” οι συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι στην Ουκρανία – Σήμερα η συνάντηση με τον Πούτιν

«Πολύ παραγωγικές» ήταν οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε: «υπάρχει πλέον ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα», συμπληρώνοντας ότι ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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Στη συνάντηση Στιβ Γουίτκοφ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου θα παρουσιάσει στον Ρώσο πρόεδρο μια επικαιροποιημένη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Axios, στη συνάντηση θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι πρόσφατες κινήσεις της, μεταξύ των οποίων η άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ, ενδέχεται να ενισχύσουν τη διάθεση της Μόσχας για συμβιβασμό. Στόχος των ΗΠΑ είναι η νέα πρόταση να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για άμεσες τριμερείς και ευρύτερες πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Πριν από τη μετάβασή του στη Ρωσία, ο Γουίτκοφ συμμετείχε σε συνομιλίες στο Όσλο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συμφωνίας για την ειρήνη. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για ουσιαστική πρόοδο και σημαντική σύγκλιση μεταξύ των ομάδων εργασίας, μετά την κατάθεση νέων προτάσεων από την ουκρανική πλευρά.

Παράλληλα, ο Κούσνερ επανέλαβε την απαίτηση του Τραμπ να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πρόθυμος να αναστείλει τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Πούτιν και του Τραμπ, πρόταση που η Μόσχα δεν έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ρωσία επιθυμεί συμφωνία, αμφισβητώντας παράλληλα τις προθέσεις του Ζελένσκι. Προειδοποίησε ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τη θέση της Ουκρανίας, εντείνοντας την πίεση για εξεύρεση λύσης.