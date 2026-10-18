Ιράν: Πρόταση στις ΗΠΑ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε επτά ημέρες – Οι όροι της Τεχεράνης

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, καθώς το Ιράν διαμηνύει ότι εξακολουθεί να ισχύει η πρότασή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού μέσα σε επτά ημέρες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή (18/10) σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη εξετάζει τις παρατηρήσεις που έλαβε από την Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να αποσύρει την πρότασή της.

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Οι δηλώσεις του έγιναν από τη Βαγδάτη, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Αραγτσί: «Η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη παρουσιάσει έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Η θέση μας είναι σαφής και βασίζεται στην πρόταση των επτά ημερών που καταθέσαμε στις ΗΠΑ. Μας διαβίβασαν σχόλια, τα οποία εξετάζουμε, αλλά η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Αν υπάρχει έστω και λίγη ειλικρίνεια από την πλευρά των ΗΠΑ, που δεν υπάρχει, τότε ο δρόμος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι προφανής», ανέφερε.

Οι όροι που θέτει το Ιράν στις ΗΠΑ

Η ιρανική πρόταση είχε παρουσιαστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την κατάρρευση προσωρινής εκεχειρίας.

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Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων που θέτει η Τεχεράνη περιλαμβάνονται:

Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Η κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης, τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εντός έξι ημερών, με τις διαπραγματεύσεις να επαναλαμβάνονται την επόμενη ημέρα.

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Πρόκειται, ωστόσο, για πρόταση της ιρανικής πλευράς και όχι για συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί.

Το πυρηνικό πρόγραμμα μπλοκάρει τις συνομιλίες

Παρά την ανταλλαγή προτάσεων και παρατηρήσεων, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

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Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει, καθώς η αμερικανική απάντηση δεν κάλυπτε και τους επτά όρους που είχε θέσει η Τεχεράνη.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας αφορά την επιμονή της Ουάσιγκτον να συμπεριληφθεί εξαρχής στις διαπραγματεύσεις το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

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Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, συνδέει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ με την άρση των οικονομικών και στρατιωτικών πιέσεων που δέχεται.

Γιατί είναι κρίσιμα τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Η επαναλειτουργία τους θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις ενεργειακές μεταφορές, ενώ η συνέχιση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διατηρεί την αβεβαιότητα.

Προς το παρόν, η ιρανική πρόταση παραμένει ενεργή, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συμφωνία για την αποδοχή των όρων ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας.