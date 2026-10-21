Financial Times: Ο Νετανιάχου ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν μέσα στον Οκτώβριο – Τον σταμάτησε ο Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμαζόταν να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Ιράν νωρίτερα μέσα στο Οκτώβριο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εναντιώνεται στις προθέσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, τρεις πηγές ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ήταν έτοιμες να πραγματοποιήσουν επιθέσεις το σαββατοκύριακο 10-11 Οκτωβρίου, με στόχους πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, εγκαταστάσεις του καθεστώτος, αλλά και μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων ενεργειακές μονάδες.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες ανώνυμες πηγές, ο Τραμπ αποφάσισε ότι δεν επιθυμούσε, τελικά, την επανέναρξη των συγκρούσεων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τα σχεδιαζόμενα πλήγματα θα ήταν εντονότερα από εκείνα που είχαν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πιθανή η επανέναρξη των επιχειρήσεων τις επόμενες εβδομάδες

Μία πηγή ανέφερε στο μέσο ότι το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες «δεν είναι παράλογο σενάριο».

Μία άλλη πηγή σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει καταρτίσει νέα «τράπεζα στόχων», στην οποία περιλαμβάνονται και μη στρατιωτικές υποδομές που δεν είχαν πληγεί κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, άλλη πηγή ανέφερε ότι οι προετοιμασίες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για πλήγματα νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος μιας διαπραγματευτικής τακτικής, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση για επανέναρξη των εχθροπραξιών βρισκόταν στα χέρια του Τραμπ.

Το Πεντάγωνο δεν σχολίασε κάτι πάνω στο δημοσίευμα.

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Δεν είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πιέζει για νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τοποθέτηση αυτή είχε γίνει λίγες ημέρες μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είχε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς ομολόγους του ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα.

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Στην Ιερουσαλήμ εκτιμάται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι το Ιράν θα απαντούσε σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση με μαζική εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Το Channel 12 είχε επίσης μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα ότι ο Νετανιάχου είχε ζητήσει από τον Τραμπ να επαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν πριν από τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.