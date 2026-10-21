Κολωνός: Εκρηκτικός μηχανισμός με μπουτόν πίσω από την έκρηξη – Εξετάζεται παγίδα σε βάρος αστυνομικών

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εξετάζεται η ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού χαμηλής ισχύος με μπουτόν, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να είχε στηθεί παγίδα με στόχο αστυνομικούς.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 15:30, σε πολυκατοικία επί της οδού Πλάτωνος, όταν αστυνομικοί είχαν μεταβεί στο σημείο έπειτα από τηλεφωνική κλήση για τον εντοπισμό ύποπτης σακούλας που φέρεται να περιείχε ναρκωτικές ουσίες και ζυγαριά ακριβείας.

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Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των διωκτικών Αρχών, με την προανάκριση να αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το DEBATER για την έκρηξη στον Κολωνό, από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Το σενάριο της παγίδας – Εξετάζεται αν στόχος ήταν οι αστυνομικοί

Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η έκρηξη να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτελούσε μέρος οργανωμένου σχεδίου με στόχο τον τραυματισμό ή ακόμη και την εξόντωση αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν χαμηλής ισχύος και φέρεται να διέθετε σύστημα ενεργοποίησης με μπουτόν.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η τηλεφωνική κλήση για την ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα, προκειμένου να μεταβούν αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο ο μηχανισμός να είχε τοποθετηθεί από πρόσωπο που γνώριζε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αστυνομικός έλεγχος ή ενδεχόμενη παράδοση ναρκωτικών ουσιών.

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Πρόκειται, πάντως, για ερευνητικά σενάρια και όχι για επιβεβαιωμένα συμπεράσματα σχετικά με τον δράστη, τον τρόπο πυροδότησης ή το κίνητρο.

Το χρονικό της έκρηξης – Η κλήση στις 14:32

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν στις 14:32 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν πολίτης επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

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Ο άνδρας δήλωσε ότι ήταν διαχειριστής πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος, στον Κολωνό, και ανέφερε ότι είχε εντοπίσει σε κοινόχρηστο χώρο μία σακούλα που περιείχε βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία ασφαλείας, προερχόμενοι από Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

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Εκεί τους περίμεναν ο πολίτης που είχε πραγματοποιήσει την κλήση και ακόμη ένας ένοικος της πολυκατοικίας.

Οι δύο άνδρες υπέδειξαν στους αστυνομικούς τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

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Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 15:30, σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τέσσερις παριστάμενοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους αστυνομικούς είχε παραλάβει το ύποπτο αντικείμενο και ότι η έκρηξη σημειώθηκε κατά την αποχώρησή του, κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων παραμένει υπό διερεύνηση.

Εκτός κινδύνου οι τέσσερις τραυματίες – Χειρουργείο για αστυνομικό

Καθησυχαστικά είναι τα νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας των τεσσάρων τραυματιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, και οι τέσσερις βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκαν τρεις τραυματίες, συγκεκριμένα δύο πολίτες και μία αστυνομικός.

Οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται ελαφροί και προκλήθηκαν από θραύσματα στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, έχουν άριστη επικοινωνία με το περιβάλλον.

Ο δεύτερος αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, επίσης με τραύματα από θραύσματα.

Για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του αναμένεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

«Είχαν Άγιο οι τέσσερις τραυματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Στο σημείο ΤΕΕΜ και Εγκληματολογικές Έρευνες – Η έρευνα για τον μηχανισμό

Μετά την έκρηξη, στην πολυκατοικία έσπευσαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα ευρήματα από τον χώρο, προκειμένου να διαπιστώσουν τη σύνθεση του μηχανισμού, τον ακριβή τρόπο πυροδότησής του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο σημείο αναμένεται να έχει παρουσία και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδοθεί τρομοκρατικό κίνητρο στην ενέργεια.

Η προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως επιβεβαιώνει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα: ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, εάν συνδεόταν με τη σακούλα που περιείχε τις ύποπτες ουσίες και κατά πόσο υπήρχε πρόθεση να πληγούν οι αστυνομικοί που θα ανταποκρίνονταν στην κλήση.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρχε σύνδεση με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ή με ενδεχόμενη διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαπίστωση του τρόπου ενεργοποίησης του μηχανισμού, καθώς η πληροφορία για πυροδότηση με μπουτόν, εφόσον επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την ανασύνθεση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ταυτότητα δράστη ή συγκεκριμένο κίνητρο.