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Ξεκίνησε η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη – Η Μόσχα απελευθέρωσε Αμερικανό πολίτη που κρατούνταν στη Ρωσία

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου

Ξεκίνησε η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη – Η Μόσχα απελευθέρωσε Αμερικανό πολίτη που κρατούνταν στη Ρωσία
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:09

Ξεκίνησε η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν σε τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα ρωσικά πρακτορεία σημείωσαν ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να διευθετήσει τη σύγκρουση και δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών με τις ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο, υπάρχει η βάση για μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει πως ο Πούτιν θα δεχθεί την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία Interfax και TASS.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Γουίτκοφ ότι ο Στίβεν Χάμπαρντ, ένας 74χρονος Αμερικανός συνταξιούχος δάσκαλος που κρατείται στη Ρωσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει μαζί του στις ΗΠΑ. Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για αυτή την κίνηση καλής θέλησης.

Ο Χάμπαρντ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δέκα μήνες κάθειρξη, με την οικογένειά του και τον δικηγόρο του στις ΗΠΑ να αμφισβητούν τις εις βάρος του κατηγορίες.

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