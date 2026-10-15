Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη «μητέρα όλων των βομβών» – Η αποκάλυψη του CNN

Τη χρήση της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), γνωστής και ως «μητέρα όλων των βομβών», σχεδιάζει ο αμερικανικός στρατός κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.

Η πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ουσιαστική κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν στο CNN, ότι υπάρχουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας ως προς της επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον.

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Ένα όπλο με τεράστια καταστροφική δύναμη

Η βόμβα MOAB, γνωστή και ως «μητέρα όλων των βομβών», συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα μη πυρηνικά όπλα του αμερικανικού στρατού. Με συνολικό βάρος που προσεγγίζει τους 9,8 τόνους, σχεδιάστηκε για την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, αξιοποιώντας την ένταση του ωστικού κύματος που δημιουργείται κατά την έκρηξή της.

Παρά την ονομασία της, η MOAB δεν διαθέτει πυρηνική κεφαλή, καθώς η λειτουργία της στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση συμβατικών εκρηκτικών υλών. Βασικός σκοπός της είναι η εξουδετέρωση στόχων σε ευρείες περιοχές, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε εγκαταστάσεις και υποδομές.

Η πρώτη επιχειρησιακή χρήση της σε πραγματικές συνθήκες πολέμου πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2017, στο Αφγανιστάν. Στόχος της επίθεσης ήταν θέσεις του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις και υπόγειες διαδρομές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Τα σχέδια Τραμπ

Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε την Τετάρτη, σχέδια, γι’ αυτό που περιέγραψε ως ένα ειδικό κέντρο δοκιμών τεχνολογικά εξελιγμένων οπλικών συστημάτων στην Μοντάνα.

Σε αυτό το πεδίο δοκιμών θα γίνονται δοκιμές εξελιγμένων αμυντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων όπλων, διαστημικών συστημάτων, αλλά και όπλων ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και όπλων υπερηχητικής τεχνολογίας.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Αμερικανό πρόεδρο σε μία προεκλογική εκδήλωση στην πόλη Κάλισπελ στην Μοντάνα, με 30.000 κατοίκους σε απόσταση 320 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Χέλενα.

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Επρόκειτο για τον τελευταίο σταθμό σε μία προεκλογική περιοδεία του προέδρου Τραμπ για την υποστήριξη υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε πολλές αμερικανικές πολιτείες, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Η συγκεκριμένη ομιλία έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας για τις σκληρές προεκλογικές μάχες που δίνονται σε πολιτείες που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους.