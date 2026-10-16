Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων και δηλώνει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις

Ζήτησε επίσης την οικοδόμηση στενών δεσμών με τη Γεωργία

Ιράν: Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων και δηλώνει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις
IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE / HANDOUT
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απέρριψε σήμερα τους ισχυρισμούς ότι η χώρα του επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ετοιμότητά του για διάλογο και άσκησε κριτική στις αμερικανικές κυρώσεις. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνομιλιών που είχε με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης την οικοδόμηση στενών δεσμών με τη Γεωργία, λίγες εβδομάδες μετά την αναστολή από το Τμπιλίσι των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έπειτα από τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν ιρανικές αεροπορικές εταιρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα στο Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας.

“Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και θεωρούμε ότι είναι δόλια η κακόβουλη προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας”, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

“Ήμασταν πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Πιστεύουν ότι μπορούν να μας αναγκάσουν να συνθηκολογήσουμε, αλλά εμείς δεν θα υποκύψουμε στον καταναγκασμό”, πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης “αδικαιολόγητες και απάνθρωπες”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης να καταρτιστεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Τμπιλίσι, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Κομπαχίτζε, σύμφωνα με το Tasnim, δήλωσε ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των γειτονικών χωρών. Ωστόσο, το γραφείο του δεν εξέδωσε ανακοίνωση με ανάλογες δηλώσεις.

Τον Σεπτέμβριο, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γεωργίας είχε δηλώσει ότι θα συμμορφωθεί με το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ ο Κομπαχίτζε επέμεινε στο γεγονός ότι το Τμπιλίσι δεν επιβάλλει δικές του διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ζελένσκι: Ζήτησε επιπλέον 70 δισ. ευρώ από την ΕΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Ζήτησε επιπλέον 70 δισ. ευρώ από την ΕΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χρηματοδότηση για το 2027 δεν έχει εξασφαλιστεί πλήρως και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ενισχύσουν την οικονομική και στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Intracom Defense: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Intracom Defense: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα, σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2026.    Στο πλαίσιο της νέας σύνθεσης, ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, ορίστηκε επίσημα ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας και ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού […]

Κικίλιας από Τόκιο: «Ελλάδα και Ιαπωνία διαθέτουν το 32% του παγκόσμιου στόλου και μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας από Τόκιο: «Ελλάδα και Ιαπωνία διαθέτουν το 32% του παγκόσμιου στόλου και μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία»

Στη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στην παγκόσμια ναυτιλία, τη διασφάλιση του ελεύθερου εμπορίου και την προστασία των οικονομιών και των κοινωνιών από τις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του στο Capital Link Japan Maritime Forum, στο Τόκιο. […]