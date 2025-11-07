Νέα Υόρκη: 19χρονοι σχεδίαζαν να σπείρουν τον θάνατο – Στόχος τους χριστιανοί και εβραίοι

Στα “δίχτα” του FBI και της αστυνομίας της Νέας Υόρκης πιάστηκε ομάδα νεαρών από το Νιού Τζέρσεϊ, που είχε δεσμούς με το ISIS, οι οποίοι ήθελαν να αποκεφαλίσουν τους άπιστους και να γίνουν διάσημοι για τρομοκρατικές επιθέσεις, ενώ φαντασιώνονταν να εκτελούν Εβραίους και να πραγματοποιούν αντισημιτικές επιθέσεις, σύμφωνα με το New York Post.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος Τόμας Κάαν Χιμένεζ-Γκιουζέλ, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ την Τετάρτη, ενώ περίμενε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Τουρκία.

Οι αρχές ανέφεραν ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στη Συρία για να ενταχθεί στο ISIS, στο οποίο είχε ορκιστεί πίστη, σύμφωνα με μια 48σέλιδη δικογραφία. Ο 19χρονος, ο οποίος είναι γιος διπλωμάτη του ΟΗΕ, φαίνεται σε φωτογραφίες να ποζάρει μπροστά από μια σημαία του ISIS και να κρατάει ένα μαχαίρι.

Δεύτερος συνελήφθη ο επίσης 19χρονος Μίλο Σενταράτ, γιος ενός γνωστού ιρανοαμερικανού ποιητή, ο οποίος εμφανίζεται οργισμένος επειδή η μητέρα του είχε εβραίους φίλους λέγοντας ότι ήθελε να εκτελέσει «500 Εβραίους» και να κάνει τις γυναίκες και τα παιδιά τους σκλάβους. Ο ίδιος φέρεται να ήθελε να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του για να σκοτώσει συμμετέχοντες σε μια φιλοϊσραηλινή πορεία στο Μοντκλέρ.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες – ως συνεργό – και στον 19χρονο Σαέντ Αλί Μιρέ, από το Κεντ της Ουάσιγκτον, τον οποίο οι ομοσπονδιακοί εντόπισαν και συνέλαβαν μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση του προς την Τουρκία.

Σε μια βιντεοκλήση, ο Μιρέ έλεγε ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένα να κόψουν τους λαιμούς των ανθρώπων αν η ομάδα χρειαζόταν να γυρίσει προπαγανδιστικά βίντεο με τον Χιμένεζ-Γκιουζέλ να προσφέρεται να κάνει ο ίδιος τις αποκεφαλισμούς, λέγοντας ψυχρά: «Θα το κάνω εγώ, φίλε».

Σε άλλη ομαδική συνομιλία, ο Χιμένεζ-Γκιουζέλ έλεγε πως ήθελε η ομάδα να «κάνει κάτι που θα αφήσει σημάδι στην ιστορία. Κάτι που θα τους κάνει να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ για σένα στο Netflix. Κάτι που θα σε κάνει να έχεις μια σελίδα στη Wikipedia» προσθέτοντας ότι θα καταλήξει να είναι «ένας από τους 100 πιο κακούς ανθρώπους στον κόσμο».

Ο Μιρέ σημείωσε σε κάποιο σημείο της συνομιλίας ότι όλοι στην ομάδα θα έπρεπε να «αποκτήσουν ζωή» — που σημαίνει να σκοτώσουν κάποιον — παρόμοια με την μύηση σε συμμορία των γκέτο «για να αποκτήσουμε αυτή τη νοοτροπία και να μπει στο μυαλό μας ότι αποκτούμε ζωή σκοτώνοντας κάποιον και μόλις το κάνουμε, δεν διστάζουμε πια». «Αδερφέ, για μένα θα είναι εύκολο» του απάντησε ο Χιμένεζ-Γκιουζέλ.

Ο ίδιος είχε κάνει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός εγγράφου στα αραβικά με τίτλο στα αγγλικά «ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΙΩΠΗΛΑ». Το έγγραφο ενθάρρυνε τους μουσουλμάνους να ασκήσουν το «καθήκον» της τζιχάντ και να «τρομοκρατήσουν τους άπιστους για να εκδικηθούν τους μουσουλμάνους αδελφούς τους», χρησιμοποιώντας μαχαίρια, τσεκούρια και οχήματα για να επιτεθούν σε χριστιανούς και εβραίους.

Οι δύο 19χρονοι από το Νιού Τζέρσεϊ αντιμετωπίζουν κατηγορίες συνωμοσίας για την παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και απόπειρα συνωμοσίας για την παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, με κάθε κατηγορία να επισύρει μέγιστη ποινή 20 ετών σε περίπτωση καταδίκης, μαζί με πρόστιμο 250.000 δολαρίων και ισόβια επιτήρηση.