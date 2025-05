Δύο νεκροί και 19 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την πρόσκρουση ενός εκπαιδευτικού ιστιοφόρου σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, πάνω στη γέφυρα Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες βράδυ (τοπική ώρα).

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα την στιγμή της πρόσκρουσης μην μπορώντας να πιστέψουν όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους. Το σκάφος Cuauhtémoc –το όνομα του τελευταίου αυτοκράτορα των Αζτέκων- έπλεε φωταγωγημένο με ανοικτά πανιά προς τη γέφυρα. Τα ιστία του όμως, που φθάνουν τα 45 μέτρα σε ύψος, δεν του επέτρεψαν να περάσει με ασφάλεια κάτω από τη γέφυρα, με αποτέλεσμα να προσκρούουν στη γέφυρα.

In an absolutely stunning modern metaphor a ship blaring Mexican music and flying a massive Mexican flag just got destroyed by the Brooklyn bridge.



Can’t make it uppic.twitter.com/AUJy0q3oFB