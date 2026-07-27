Τουρισμός για Όλους 2026-27: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα διευρυμένα κριτήρια, τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους δικαιούχους του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-27 του υπουργείου Τουρισμού καθώς η πλατφόρμα των αιτήσεων ανοίγει στις αρχές Αυγούστου.

Το πρόγραμμα πλέον ι απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών δικαιούχων, διασφαλίζοντας μάλιστα δυνατότητα χρήσης της σχετικής ψηφιακής κάρτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έως 31-12-2027). Για το υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό «εργαλείο» στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό, των τοπικών κοινωνιών

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Τι ισχύει για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας

Για πρώτη φορά, άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογένειες με τέκνα–άτομα με αναπηρία από 67%, συμμετέχουν στην κλήρωση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 για έγγαμους χωρίς τέκνα. Για πολύτεκνες οικογένειες τα ανώτατα όρια επεκτείνονται ανάλογα με το πλήθος των παιδιών, ενώ από το 4ο παιδί και πάνω η επιδότηση ενισχύεται με 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Τουρισμός για Όλους: Διάρκεια έως 18 μήνες στην άυλη κάρτα

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη χρονική διάρκεια της επιδότησης. Στα προηγούμενα προγράμματα, οι δικαιούχοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να οργανώσουν εγκαίρως το ταξίδι τους ή να χάνουν μέρος της ενίσχυσης.

Στον νέο κύκλο, η άυλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.

Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει αισθητή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

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Αναλυτικότερα:

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.

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Στήριξη ΑμεΑ και ενίσχυση οικογενειών

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσονται:

-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος

-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

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Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.

Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένη διαδικασία

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

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Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:

-Ηλεκτρονικά

-Μέσω ΚΕΠ

-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης

Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.