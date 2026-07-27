Θεοδωρικάκος: “Δεν αποκλείεται η παράταση μέτρων στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο”

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας, αναφέρθηκε στην επιπλέον μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, μέτρο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνδυασμό με τη μείωση των 5 λεπτών που έχουν ήδη προσφέρει τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

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Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η άνοδος της τιμής του ντίζελ δεν επηρεάζει μόνο τους οδηγούς, αλλά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος των προϊόντων.

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί παράταση αντίστοιχων μέτρων και μετά τον Αύγουστο.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα μέτρα στήριξης για κοινωνικές ομάδες, επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι τιμές δεν μπορούν να καθοριστούν με κυβερνητική απόφαση, ωστόσο η Πολιτεία έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με περισσότερη διαφάνεια και δικαιοσύνη.

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Όπως είπε, έχουν ενισχυθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ έχει εφαρμοστεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ από τις 31 Αυγούστου αναμένονται μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων.

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Οι μειώσεις θα αφορούν τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και προϊόντα συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής. Η καταγραφή των προϊόντων που θα ενταχθούν στο μέτρο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα τον μήνα για τα ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για όσους δυσκολεύονται», δήλωσε.